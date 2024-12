Der Primetime-Verlauf: Lindner hält Miosga-Publikum dran

Nach dem "Tatort" ging mit dem Start von "Caren Miosga" die Quotenkurve wie üblich erstmal stark nachunten - doch wer nach der ersten viertel Stunde noch dabei war, der blieb trotz fortschreitender Uhrzeit dann in der Regel auch noch bis zum Ende, wie die sehr stabile Entwicklung in den von All Eyes On Screens ausgewerteten Vodafone-Haushalten zeigt. Die "Tagesthemen" verloren zum Start und auchim Verlauf der Sendung dann hingegen an Boden.

© All Eyes On Screens

Der Vorabend-Verlauf: Biathlon legt auf hohem Niveau zu

Die Wintersport-Saison beschert dem jeweils übertragenden öffentlich-rechtlichen Sender wieder über viele Stunden hohe Quoten. Am Sonntag war das ZDF an der Reihe. Die Biathlon-Übertragung war schon um 17:30 Uhr sehr gefragt und konnte dieses Niveau dann im weiteren Verlauf bis etwa 18:45 Uhr noch leicht ausbauen.

© All Eyes On Screens

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite.

© All Eyes On Screens

Werbe-Ranking: ProSiebenSat.1 trommelt für seine Gutschein-Töchter

Am Montag wurde bekannt, dass ProSiebenSat.1 wegen Verstößen gegen gesetzliche Vorgaben bei seinen Gutschein-Töchtern Jochen Schweizer und Mydays insgesamt 3,9 Millionen Euro Strafe zahlen muss. Um so wichtiger also, dass dort auch wieder Geld reinkommt. Angesichts des nahenden Weihnachtsfestes hat man die TV-Werbeaktivitäten nun erheblich hoch gefahren, hinter Media Markt belegten Mydays und Jochen Schweizer die Ränge 2 und 4 Ranking der Marken mit der höchsten Bruttoreichweite. Die wurde dabei übrigens zum weit überwiegenden Teil bei den eigenen ProSiebenSat.1-Sendern erzielt - zu über 90 Prozent bei Mydays, zu über 85 Prozent bei Jochen Schweizer. Dazu kamen einige kleinere Schaltungen bei anderen Sendern, die Ad Alliance blieb aber außen vor.

© All Eyes On Screens

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.