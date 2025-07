am 03.07.2025 - 10:25 Uhr

Neben seinen klassischen Nachrichtensendungen setzt das ZDF inzwischen verstärkt auf News-Livestreams im Netz - unter der Marke "ZDFheute live". Diese soll ab dem kommenden Montag gestärkt werden, indem die Nachrichten-Livestreams fortan einem neuen "neuen, hochautomatisierten Online-Nachrichtenstudio" gesendet werden, wie das ZDF jetzt angekündigte.

Das Studio befindet sich demnach in direkter Nachbarschaft zum Nachrichtenstudio von "heute" und "heute-journal". Ziel sei es, "schneller und flexibler im Wechsel zwischen Online und TV" zu werden, heißt es. So sei das neue Studio direkt an die fernsehtechnische Infrastruktur des Nachrichtenstudios angebunden. Entwickelt sich eine potenzielle Breaking-News-Situation, startet "ZDFheute live" online mit der Berichterstattung über das aktuelle Ereignis und kann bei Bedarf ins lineare Programm geschaltet werden.

© ZDF/Marcus Hoehn Bettina Schausten

Damit das möglich ist, wurde ein Teil der bisherigen Studiofläche des ZDF-Nachrichtenstudios abgetrennt und mit einer eigenen Regie ausgestattet. Für Schalten, Beiträge und visuelle Hintergründe stehen künftig eine große LED-Wand sowie eine Stele für Hochkant-Formate zur Verfügung. Insgesamt vier Kameraroboter sind fest installiert, darüber hinaus soll ein weiterer Kameraroboter freie Kamerafahrten im Studio ermöglichen. Durch den "hohen Grad an Automatisierung" erhofft sich das ZDF eine "effiziente Nachrichtenproduktion". Im Unterschied zum klassischen Nachrichtenstudio wird "ZDFheute live" nicht vor einem Greenscreen produziert, sondern kommt mit einer realen Kulisse daher.

Die erste Ausgabe aus dem neuen Studio ist für den kommenden Montag um 19:30 Uhr geplant. Stärken will das ZDF dann auch den Dialog mit dem Publikum, indem Fragen von Userinnen und User direkt in der Sendung von Korrespondenten und Expertinnen beantwortet werden sollen.