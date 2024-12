Der Primetime-Verlauf: Pilawa profitiert von Umschaltern

Erst waren es parallele Werbepausen bei Vox und Sat.1, die einige Fans zum Fußball bei RTL lockten, dann schließlich sorgten ARD und ZDF um 21:45 Uhr für kräftige Umschaltmomente. Das Hoch von RTL währte allerding nur wenige Minuten, weil das Europa-League-Spiel von Eintracht Frankfurt dann erstmal in die Halbzeitpause ging. In der zweiten Hälfte konnte dieser Peak schließlich nicht mehr erreicht werden, auch wenn es dem Kölner Sender gut gelang, die Fußball-Fans bis zum Abpfiff zu halten.

Kröftig im Aufwind war ab 21:45 Uhr auch Sat.1, wo man die Werbepause wohl nicht ganz ohne Absicht so gelegt hat, dass das "1% Quiz" mit Jörg Pilawa viele Zuschauerinnen und Zuschauer der Öffentlich-Rechtlichen abgreifen konnte. Tatsächlich erreichte die Show dadurch erst in der Schlussphase ihre höchste Reichweite.

Der Vorabend-Verlauf: "Galileo" sorgt für Einschaltimpuls

Bei ProSieben sorgte derweil am Vorabend "Galileo" für ein Quoten-Hoch, während es in der Primetime bekanntlich erneut überhaupt nicht rund lief. Das Wissensmagazin erreichte ab 19:05 Uhr viele Menschen, die offensichtlich gezielt einschalteten - und wohl auch nach dem Ende von "RTL aktuell" rüberzappten.

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite.

Werbe-Ranking: Rewe setzt sich durch

Kurz vor dem Wochenendeinkauf kam im Fernsehen wohl niemand an Rewe vorbei. Die Supermarktketter erreichte mit ihren 198 ausgestrahlten Spots eine Reichweite von 133,84 XRP, wie das Ranking von All Eyes on Screens zeigt. Die Konkurrenten Lidl und Kaufland knackten aber ebenfalls die 100er-Marke. Penny lag mit nur 77 Spots bei immerhin 69,85 XRP und hielt sich somit noch in den Top 10, während Edeka und Aldi am Donnerstag eine Werbe-Zurückhaltung an den Tag legten.

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.