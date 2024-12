Der Primetime-Verlauf: "The Taste"-Finale mit Endspurt

Auch wenn der ARD-Film "Bach - Ein Weihnachtswunder" nicht alle Zuschauerinnen und Zuschauer bis zum Schluss halten konnte, so blieb die Verlaufskurve dennoch weitgehend stabil. "Bares für Rares" gelang es im Gegenzug im ZDF allerdings, im Laufe des Abends einige Fans der Trödelshow einzusammeln. Ihren Peak erreichte die Show mit Horst Lichter dann auch tatsächlich erst zum Ende hin.

Im Ersten sorgte der "ARD-Jahresrückblick" um 21:45 Uhr unterdessen zunächst für einige Abschalter - allerdings zog die Reichweite nach einer halben Stunde plötzlich sprunghaft an, was wieder mit dem Ende des "heute-journals" zu erklären ist. Offenbar wechselten zu diesem Zeitpunkt also viele vom ZDF zur ARD. Ab 21:45 Uhr legte übrigens auch Sat.1 noch einmal kräftig zu: Das Finale von "The Taste" lockte nach etwas verhaltenem Start dann doch noch viele Zuschauerinnen und Zuschauer zum Privatsender.

© AEOS

Der Vorabend-Verlauf: Serien halten ihr Publikum

Wer sich am Vorabend für eine Serie entscheidet, bleibt in der Regel auch am Ball. Sowohl die "SOKO Wismar" als auch "Watzmann ermittelt" konnten ihr Publikum am Mittwoch gut halten. Gleiches gilt für die letzte Folge der ZDF-Serie "Blutige Anfänger", bei der die kurze Werbepause jedoch für einen leichten Reichweiten-Knick sorgte. Auch die Soaps von RTL schafften es, ihre Fans zu fesseln.

© AEOS

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

© AEOS

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite.

Werbe-Ranking: Geschenkideen sind gefragt

Lindt hält kurz vor Weihnachten den Werbedruck hoch und erreichte auch am Mittwoch wieder den zweiten Platz im Werbe-Ranking - mit einer Reichweite von 142,27 XRP, für die insgesamt fast 300 ausgestrahlte Spots sorgten. Geschenkgutscheine werden aktuell ebenfalls häufig beworben: mydays kam mit 86,49 XRP auf Platz acht, Jochen Schweizer mit 76,33 XRP auf Platz 13. Und auch der Foto-Hersteller Cewe schielt aktuell übrigens auf das Weihnachtsgeschäft und schaffte mit seiner Kampagne den Sprung in die Top 15.

© AEOS

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.