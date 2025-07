Mit "Till Tonight" hat das ZDF seit Mitte Juni eine neue Late-Night-Show im Programm. Till Reiners sendet seither immer freitags um 23 Uhr - also auf dem Sendeplatz von Jan Böhmermann, der sich aktuell in der Sommerpause befindet. Bislang konnte die Show vor allem beim jungen Publikum überzeugen - die Ausgabe am 4. Juli tat sich mit nur 7,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen jedoch schwer. Nun hat diese Folge durch die endgültige Gewichtung der TV-Quoten noch deutlich zulegen können.

Nachträglich kamen insgesamt noch 170.000 Zuschauerinnen und Zuschauer hinzu, sodass die Gesamtreichweite jetzt bei 1,19 Millionen liegt. Der Marktanteil beim jungen Publikum stieg um 3,3 Prozentpunkte auf 10,6 Prozent. Damit war "Till Tonight" in der gesamten Woche die Sendung mit dem größten Marktanteils-Plus bei den 14- bis 49-Jährigen. Beim Reichweiten-Nachschlag lief es nur für "Extra 3" (+310.000) und den Sommerkino-Film "Was man von hier aus sehen kann" (170.000) besser.

Auf der Haben-Seite hat das ZDF außerdem zwei Ausgaben von "Markus Lanz", die in der besagten Woche noch um 1,6 Prozentpunkte zulegen konnten. Die Folgen vom 2. Juli steht damit nun bei satten 14,6 Prozent. Zu Gast waren damals unter anderem Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) und Dietmar Bartsch (Die Linke).

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA extra 3 03.07.

22:49 2,14

(+0,31) 16,0%

(+1,6%p.) 0,30

(+0,07) 11,5%

(+2,0%p.) Was man von hier aus sehen kann 30.06.

20:18 2,16

(+0,17) 10,6%

(+0,5%p.) 0,31

(+0,02) 8,6%

(+0,2%p.) Till Tonight 04.07.

23:13 1,19

(+0,17) 9,2%

(+0,9%p.) 0,29

(+0,10) 10,6%

(+3,3%p.) Bauer sucht Frau International 01.07.

20:29 2,45

(+0,15) 12,3%

(+0,3%p.) 0,39

(+0,03) 11,1%

(+0,3%p.) Fußball-EM Frauen: Deutschland - Polen 04.07.

21:00 8,37

(+0,15) 40,7%

(-0,5%p.) 1,98

(+0,02) 48,6%

(-1,5%p.) Alles was zählt 04.07.

19:06 1,14

(+0,13) 8,2%

(+0,7%p.) 0,22

(+0,06) 11,0%

(+2,7%p.) Beauty & The Nerd 03.07.

20:15 0,66

(+0,13) 3,5%

(+0,6%p.) 0,36

(+0,05) 10,0%

(+0,9%p.) Mädchen können kein Fußball spielen 04.07.

23:25 1,36

(+0,13) 14,5%

(+0,8%p.) 0,33

(+0,02) 15,9%

(+0,2%p.) Tagesthemen 04.07.

21:53 7,57

(+0,13) 37,2%

(-0,3%p.) 1,79

(+0,01) 45,2%

(-1,1%p.) In aller Freundschaft 01.07.

21:02 3,69

(+0,13) 18,0%

(0,0%p.) 0,36

(+0,04) 10,0%

(+0,7%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 30.06.-06.07.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Zulegen konnte derweil auch die Sat.1-Vorabendserie "Die Spreewaldklinik", die mit ziemlich mäßigen Quoten gestartet war. In der ersten Woche der neuen Staffel stiegen die Reichweiten im Rahmen zwischen 40.000 und 80.000 Zuschauern. Bei einer Gesamtreichweite von nur etwas mehr als einer halben Million ist das durchaus relevant. Während es an den ersten beiden Tagen in der klassischen Zielgruppe noch um 1,2 und 1,6 Prozentpunkte nach oben ging, weist die AGF für die letzte Folge der Woche ein Minus in Höhe von einem Prozentpunkt aus. Die Freitags-Folge ist aber auch nach der endgültigen Gewichtung der TV-Quoten mit 5,9 Prozent die erfolgreichste der Woche gewesen.

Fast überhaupt nicht von der endgültigen Gewichtung profitieren konnten die "Bachelors" von RTL. Anfang Juli setzte es mit 660.000 Zuschauerinnen und Zuschauern einen bitteren Tiefstwert, der Marktanteil lag lediglich bei 6,3 Prozent. Endgültig gewichtet steht das Format bei einer Reichweite in Höhe von 690.000 und einem Marktanteil von 6,4 Prozent - zu wenig für die Ansprüche des Senders. "Wer isses?" legte am gleichen Abend übrigens um 50.000 Zuschauende (auf 560.000) zu, hier stieg der Marktanteil um 0,8 Prozentpunkte auf 6,2 Prozent.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA Till Tonight 04.07.

23:13 1,19

(+0,17) 9,2%

(+0,9%p.) 0,29

(+0,10) 10,6%

(+3,3%p.) Alles was zählt 04.07.

19:06 1,14

(+0,13) 8,2%

(+0,7%p.) 0,22

(+0,06) 11,0%

(+2,7%p.) Spiegel TV 30.06.

23:25 0,93

(+0,07) 8,8%

(+0,3%p.) 0,17

(+0,06) 8,4%

(+2,7%p.) Exclusiv - Das Star-Magazin 30.06.

18:30 1,16

(+0,06) 9,5%

(+0,4%p.) 0,27

(+0,05) 15,0%

(+2,4%p.) extra 3 03.07.

22:49 2,14

(+0,31) 16,0%

(+1,6%p.) 0,30

(+0,07) 11,5%

(+2,0%p.) ran Fußball: FIFA Klub-WM Viertelfinale Paris St. Germain - FC Bayern München (1 05.07.

18:00 2,22

(+0,10) 20,2%

(+0,6%p.) 0,45

(+0,05) 27,6%

(+1,9%p.) Markus Lanz 02.07.

23:14 1,56

(+0,07) 17,3%

(+0,2%p.) 0,25

(+0,04) 14,6%

(+1,6%p.) Markus Lanz 03.07.

23:09 1,50

(+0,10) 14,9%

(+0,2%p.) 0,24

(+0,04) 12,6%

(+1,6%p.) Die Spreewaldklinik 01.07.

18:58 0,59

(+0,08) 3,8%

(+0,5%p.) 0,10

(+0,04) 4,4%

(+1,6%p.) heute 01.07.

18:59 2,98

(+0,07) 19,3%

(+0,1%p.) 0,12

(+0,04) 5,5%

(+1,5%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 30.06.-06.07.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Endgültig gewichtete Quoten? Was ist das?

Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Sieben Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (3 Tage nach TV-Ausstrahlung) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Seit der Umstellung auf den "Marktstandard Bewegtbild" zum 1. Januar 2024 wird überdies auch die Nutzung von Livestreams in den Mediatheken mit eingerechnet - was sich vor allem bei Sport-Übertragungen bemerkbar machen dürfte. Weiterhin nicht enthalten sind hingegen die zeitversetzten Mediatheken-Abrufe. Durch die Hereinnahme der Livestream-Zahlen werden diese endgültig gewichteten Werte nun immer erst acht statt wie bislang vier Tage nach der Ausstrahlung veröffentlicht. Wir blicken daher nun immer Montags auf die größten Änderungen, die sich dadurch in der vorletzten Woche ergeben haben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;