Der Primetime-Verlauf: "heute-journal" lockt Publikum von RTL und Sat.1

Das Bundesliga-Spiel zwischen den Bayern und RB Leipzig hat am Freitagabend insbesondere im Laufe der ersten Halbzeit viele Fans einsammeln können. Parallel dazu gelang es allerdings auch dem Ersten, mit "Der kleine Lord" sich kontinuierlich zu steigern.

Am späten Abend profitierte das "heute-journal" im ZDF nicht nur vom ohnehin großen Informationsbedürfnis, sondern auch von einigen Umschaltern nach der Fußball-Übertragung in Sat.1. Da zu diesem Zeitpunkt auch "Let's Dance" bei RTL in die Werbung ging, konnte das ZDF zusätzlich auch hier zusätzliche Zuschauerinnen und Zuschauer für sich gewinnen.

Der Vorabend-Verlauf: "Bettys Diagnose" hält die Fans

Die ZDF-Vorabendserie "Bettys Diagnose" kann sich auf eine stabile Fanbase verlassen. Wie die Daten von All Eyes on Screens zeigen, gelang es dem Sender sehr gut, all jene Zuschauerinnen und Zuschauer vor dem Fernseher zu halten, die einmal eingeschaltet hatten. Zuvor sorgten die "heute"-Nachrichten zudem für den üblichen Reichweiten-Peak.

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite.

Werbe-Ranking: Amazon legt zu

Wie schon am Donnerstag, setzte sich Rewe auch am Freitag wieder an die Spitze des Werbe-Rankings. Gleichzeitig schraubte Amazon seine Präsenz noch einmal nach oben: Mit 220 Spots brachte es das US-Unternehmen auf eine Reichweite von 161,60 XRP und belegt damit den zweiten Platz.

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.