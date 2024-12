Der Primetime-Verlauf: "Herzkino"-Fans bleiben dran

Bei "Cast Away - Verschollen" mit Tom Hanks konnte das Publikum offenbar auch zu einem späten Zeitpunkt noch gut folgen. Die Daten von All Eyes on Screens zeigen jedenfalls, dass der in Sat.1 ausgestrahlte Film nach einem mäßigen Start nach 22 Uhr noch einmal kräftig an Reichweite zulegen konnte - der Peak war erst gegen 22:45 Uhr erreicht.

Bemerkenswert stabil fiel zuvor die Kurve des ZDF aus: Mit dem "Inga Lindström"-Herzkino konnte der Sender nahezu jeden, der um 20:15 Uhr einschaltete, bis zum Schluss halten - anders als der "Polizeiruf 110" im Ersten, der in der Anfangsphase einige Verluste hinnehmen musste, die Krimi-Fans danach aber ebenfalls gut bei der Stange hielt. Während "Kommissar Van der Valk" danach weiterhin überzeugte, sorgte ein Festkonzert aus der Semperoper im ZDF für viele Abschalter.

© AEOS

Der Vorabend-Verlauf: Skispringen sorgt für Höhenflug

Am Vorabend war das ZDF der größte Gewinner - der Vierschanzentournee sei Dank. Bis zum Ende des Springens sammelte der öffentlich-rechtliche Sender die Wintersport-Fans ein, ehe die Kurve ab kurz nach 18:30 Uhr kräftig sank. Die "heute"-Nachrichten sorgten jedoch abermals für einen EInschaltimpuls. Aber auch die Wiederholung von "Nuhr 2024" im Ersten schaffte es noch einmal das Publikum einzusammeln.

© AEOS

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

© AEOS

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite.

Werbe-Ranking: Parship auf dem Treppchen

Nach Weihnachten steht das Kennenlernen offenbar hoch im Kurs: Parship eroberte mit einer Reichweite von 106,11 XRP den dritten Platz im Werbe-Ranking von All Eyes on Screens - nur Amazon und Sky waren stärker, der Pay-TV-Sender profitierte allerdings auch von Eigenwerbung im Programm.

© AEOS

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.