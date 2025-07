40 Jahre lang war Norbert Lehmann für das ZDF tätig - davon viele vor der Kamera. Am Montagabend hat der 65-Jährige nun zum letzten Mal den Sportblock in der 19-Uhr-Ausgabe der "heute"-Nachrichten präsentiert. "Das war es vom Sport und das war es auch von mir", leitete er seine Abschiedsworte ein. "Letzte Moderation, letzter Arbeitstag im ZDF nach 40 tollen Jahren. Ich habe fertig."

Anerkennende Worte gab es sogleich von Nachrichtenmoderator Mitri Sirin. "Lieber Norbert, 40 Jahre hast Du in verschiedenen Positionen vor und hinter der Kamera, auch in leitenden Positionen gearbeitet. Quasi eine ZDF-Institution, muss man sagen", erklärte er. "Ich wünsche Dir im Namen des gesamten ZDF genau so viel Vielfalt für die nächsten Jahre, wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass Du jetzt Briefmarken sammelst, sondern viel Zeit im Stadion von Borussia Dortmund verbringen wirst." Lehmann verabschiedete sich daraufhin vom Publikum: "Bleiben Sie gesund und munter. Glück auf, wie man in Dortmund sagt."

Der gebürtige Dortmunder war nach seinem Studium der Politikwissenschaft, Publizistik und Soziologie zunächst als freier Mitarbeiter bei der "Westfälischen Rundschau" und dem WDR tätig, ehe er 1985 zum ZDF kam - zunächst als Redakteur im Landesstudio Düsseldorf, ehe er persönlicher Referent des damaligen Chefredakteurs Klaus Bresser wurde. Vor der Kamera sah man Lehmann ab 1999 beim "Mittagsmagazin" und später beim Reportagemagazin "ZDF-reporter".

Aber auch als Moderator der "Drehscheibe" und zahlreicher "ZDF Royal"-Übertragungen wurde Norbert Lehmann einem breiten Publikum bekannt. In den vergangenen sieben Jahren moderierte er schließlich den Sportblock in den Abendnachrichten und fungierte darüber hinaus als Leiter der Redaktion "Sport täglich".