Auch wenn es zunächst nach Erholung aussah und die ganze Branche auf einen Aufschwung gehofft hatte: 2024 war in Sachen Werbemarkt ein schwieriges Jahr, allen voran für die klassischen, linearen TV-Sender. Neben der generellen Entwicklung wollen wir an dieser Stelle aber einmal genauer auf das abgelaufene Jahr blicken. Welches sind also die Marken, die 2024 besonders häufig präsent waren in den Werbeblöcken der TV-Sender? Und wie hat sich die Sichtbarkeit dieser Marken verändert?

Ganz oben im Ranking steht hier die Procter & Gamble-Marke Lenor, die es in den zurückliegenden zwölf Monaten auf eine Bruttoreichweite in Höhe von etwas mehr als 29.000 XRP brachte. Damit war sie die mit Abstand sichtbarste Marke - und im Vergleich zum Vorjahr schoss die Bruttoreichweite um 62,2 Prozent nach oben. Schon 2023 lag Lenor im Jahresranking auf Rang sechs, jetzt gab es kein Weg vorbei an der Marke.

Dass sich Lenor im vergangenen Jahr die Spitzenposition gesichert hat, kommt nicht überraschend. War die Marke im AEOS-Werberanking doch vor allem in der ersten Hälfte des Jahres richtig stark unterwegs. In gleich drei Monaten war sie die reichweitenstärkste Marke, im Januar und Februar reichte es zu Platz zwei. Die Nielsen-Zahlen zeigen außerdem, dass Procter & Gamble seine Brutto-Werbeausgaben in diesem Jahr deutlich nach oben gefahren hat - dementsprechend sichtbarer war in diesem Fall Lenor.

© All Eyes On Screens

Auf Platz zwei der Jahrescharts 2024 landete die Schokoladenmarke Kinder (25.921 XRP) mit einem Plus von 13,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Kinder brachte es sogar in vier von zwölf Monaten auf Platz eins des Markenrankings. Das Treppchen vervollständigt McDonalds mit 25.440 XRP, was einem moderaten Plus in Höhe von 3,0 Prozent entspricht. McDonalds ist die einzige Marke, die es in zehn von zwölf Monaten des Jahres unter die Top 5 der reichweitenstärksten Marken schaffte - im September war man sogar so sichtbar wie niemand sonst.

Mit Milka und Haribo haben es zwei weitere Hersteller von Süßigkeiten in die Top 10 der sichtbarsten Marken geschafft. Reichweitenstärkste Supermarktkette war, wie schon im Vorjahr, Lidl mit 16.832 XRP. Das Ranking vervollständigen Dr. Oetker, Amazon, wirkaufendeinauto.de und Ikea. XRP sind die Exact Rating Points, eine Abwandlung der in der Branche etablierten Messgröße der Gross Rating Points (GRP). Der Unterschied liegt in der sekundengenauen Messung und Ausweisung durch All Eyes on Screens. Damit werden Schwankungen in der Reichweite je nach Platzierung im Werbeblock ersichtlich und messbar.

Dr. Oetker, 2023 noch die reichweitenstärkste Marke des Jahres, hat es im vergangenen Jahr zwar immerhin noch auf Platz fünf geschafft, war aber die einzige Marke in den Top 10, die Reichweite abgeben musste. So sank die Bruttoreichweite von Dr. Oetker um 15,5 Prozent auf 21.653 XRP. Nachdem man 2023 noch in vier Monaten an der Spitze der Markencharts stand, gelang das 2024 nur noch ein Mal - im werbetechnisch schwachen Juli.

© All Eyes On Screens

Ein Blick auf die verschiedenen Monate zeigt außerdem Schwerpunkte einiger Unternehmen und Marken. Shop Apotheke etwa zündete Ende des Jahres seinen Turbo und war vor allem im Oktober und November in den Werbeblöcken der TV-Sender sehr sichtbar, Aktion Mensch schaltete im Februar viele Spots. Traditionell stark zum Jahresende war auch Lindt mit seiner Weihnachtskampagne, die die Marke sowohl im November als auch im Dezember in die Top 5 brachte. Sichtbarste Marke im Weihnachtsmonat Dezember war allerdings Amazon - das gelang dem US-Riesen auch bereits ein Jahr davor.

Kein klassischer Jahresendspurt

Ikea, im Jahr 2023 mit rund 16.000 XRP noch auf Platz 9 im Ranking, steigerte seine Bruttoreichweite zwar auf 16.799 XRP - weil gleichzeitig aber auch viele andere Marken teils massiv zulegten, fiel die schwedische Möbelkette im vergangenen Jahr um einen Platz und landete auf Rang 10. Im März reichte es zu einem starken zweiten Platz.

Ganz generell lässt sich in der Monatsgrafik auch ablesen, dass die fünf reichweitenstärksten Marken zusammengerechnet im Oktober am stärksten gewesen sind. Hier dürfte dementsprechend auch viel Werbegeld geflossen sein. Auch im März lief es für die Top 5 Marken sehr gut. Damit unterscheidet sich das abgelaufene Jahr von 2023, als die stärksten Monate Oktober bis Dezember waren. Einen klassischen Jahresendspurt legten die reichweitenstärksten Marken 2024 dagegen nicht hin.