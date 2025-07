"True Facts mit Trash-Vibe" verspricht Funk rund um das neue Format "Trasherchiert", das man zusammen mit BR Puls an den Start bringt. Die erste Ausgabe der neuen Reihe ist bereits auf YouTube erschienen, künftig soll es jeden Donnerstag neue Folgen zu sehen geben. Zum Auftakt widmet sich Hostin Šejla Begović der Frage, wer eigentlich das Döner-Logo erfunden hat. Damit recycelt "Trasherchiert" direkt zum Start eine Geschichte, die erst vor wenigen Wochen groß in den Medien war.

Unter dem Titel "Obsessed - Döner Papers" hatte die ARD sogar einen Podcast zum Thema gemacht, diesen greift "Trasherchiert" nun ebenfalls auf. In weiteren Folgen will sich Šejla Begović unter anderem mit den Fragen beschäftigen, was in "ultra-billigen Nagelstudios" passiert und ob die Gen Z wirklich zu dumm für den Führerschein ist - schließlich fallen etliche Prüflinge durch.

Das neue Format sei "genauso wild, überraschend und relevant wie seine Zielgruppe", heißt es von Funk, das "gut recherchierte Popkultur" verspricht. "Šejla dringt tief in Themen ein, die junge Menschen bewegen – auch wenn sie sie noch gar nicht auf dem Radar hatten. Mit einem Mix aus investigativer Recherche, popkulturellen Referenzen und humorvollen Twists schafft Trasherchiert genau die Art Content, die auf dem Schulhof, im Freundeskreis oder bei der WG-Party für Gesprächsstoff sorgt", so die Format-Beschreibung von Funk.