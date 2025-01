Wenn im Ersten eine reichweitenstarke Sport-Übertragung zu sehen ist, dann fährt das ZDF schon seit Jahren die gleiche Strategie und setzt dagegen nur eine Film-Wiederholung, anstatt frisches Programm zu zeigen. Am Mittwochabend fiel dabei die Wahl auf "Friesland - Landfluchten", dessen Erstausstrahlung rund eineinhalb Jahre zurückliegt. Auf viele übte der Krimi aber selbst in der Wiederholung offenbar eine größere Anziehungskraft als der Handball-Krimi im Ersten aus.

Jedenfalls zeigt die Primetime-Kurve von All Eyes On Screens, für die der Nutzungsverlauf in Hunderttausenden Vodafone-Haushalten ausgewertet wurde, dass die Reichweite bei der Handball-Übertragung erst ab kurz vor 21:45 Uhr so richtig in Fahrt kam, als nach dem ZDF-Krimi viele den Sender wechselten. Dass das Spiel denkbar knapp verlief und die Entscheidung erst in der Verlängerung fiel, tat sein übriges, auf den letzten Metern gab auch das RTL-Dschungelcamp noch etwas Reichweite an die Handball-Übertragung ab.

© All Eyes On Screens

Übrigens: Die Primetime-Kurve von All Eyes On Screens finden Sie seit diesem Jahr täglich an ihrem festen Platz in der DWDL-Zahlenzentrale. Dort gibt es auch jeden Tag das Ranking der Marken, die am bruttoreichweitenstärksten im deutschen Fernsehen geworben haben. Am Mittwoch steht hier wie schon am Vortag "Shop-Apotheke" vor der Ferrero-Marke Kinder an der Spitze.

Wie die Kurven von All Eyes on Screens zu lesen sind



Die Daten von All Eyes On Screens sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt knapp neun Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.