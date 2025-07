am 01.07.2025 - 08:53 Uhr

Auch wenn man bei Sat.1 immer wieder betont, dass die Vorabendserien "Die Landarztpraxis" und "Die Spreewaldklinik" Wachstumstreiber bei Joyn seien: Linear kommen die Serien nur bedingt auf gute Quoten. Die letzte Staffel der "Landarztpraxis" lag nach vorläufig gewichteten Quoten jedenfalls weit unter dem Senderschnitt, endgültig gewichtet gab es jedoch immer mal wieder hohe Aufschläge. Nun ist die "Spreewaldklinik" in die neue Staffel gestartet - und enttäuschte zum Auftakt völlig.

Nur 470.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen zu. Das waren weniger, als alle "Landarztpraxis"-Folgen in den zurückliegenden Monaten eingefahren haben und zudem fast ein neues Allzeit-Tief. Staffel eins der Serie startete im vergangenen Jahr allerdings auch erst Ende August und lief dann im zuschauerstärkeren Herbst. Gut möglich, dass die Serie in den kommenden Tagen und Wochen Tiefstwerte aufstellt. Mit 4,1 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lief es zudem auch hier schlecht.

In der Primetime lag Sat.1 auf einem ähnlichen Niveau: Oliver Geissen unterhielt mit einer neuen Ausgabe der Rankingshow "Unsere Lieblinge" lediglich 510.000 Menschen, damit waren 4,3 Prozent Marktanteil drin. Inhaltlich ging es um die "legendärsten Fernsehserien". Damit war Sat.1 am Montag das Schlusslicht der großen Privatsender beim jungen Publikum: "Bella Italia" erzielte bei RTLzwei 6,1 Prozent, "Fast & Furious - Neues Modell. Originalteile." bei Kabel Eins sogar 8,0 Prozent.

Der Primetime-Sieg beim jungen Publikum ging derweil an RTL: "Bauer sucht Frau International" erreichte 360.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren, das entsprach 10,7 Prozent Marktanteil. Insgesamt lag die Reichweite bei 2,50 Millionen, damit ist RTL der erfolgreichste Privatsender gewesen. Recht solide ist ProSieben in den Abend gestartet: Zwei Folgen von "Georgie & Mandy" erzielten 8,8 und 8,4 Prozent, die Gesamtreichweite lag allerdings nur bei etwas mehr als einer halben Million. Im weiteren Verlauf des Abends sackten die ProSieben-Marktanteile dann jedoch ab.

Bei Vox ist unterdessen "Goodbye Deutschland" in eine neue Staffel gestartet - und das durchaus erfolgreich. 660.000 Menschen schalteten ein und sorgten beim jungen Publikum für 7,7 Prozent Marktanteil. "Das perfekte Dinner" lag zuvor sogar noch bei 10,8 Prozent und auch "Zwischen Tüll und Tränen" (10,5 Prozent) und "First Dates" (10,0 Prozent) erzielten zweistellige Marktanteile.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;