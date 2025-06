Spannende Fußballspiele können in der Regel über die 90 Minuten nach und nach immer mehr Publikum einsammeln. Das Champions-League-Finale zwischen Paris Saint-Germain und Inter Mailand war allerdings früh entschieden und entwickelte sich zu einer Tor-Gala für PSG. Das spiegelt sich auch in der Primetime-Verlaufskurve von All Eyes On Screens wider, die die Sender-Nutzung in rund einer Million Vodafone-Haushalten zeigt.

Am Samstag sieht man, dass in den ersten 15 Minuten des Spiels die Reichweite zunächst deutlich ansteigt und nach 20 Minuten ein erstes Plateau erreicht hat. Zum Ende der ersten Halbzeit, als zudem im Ersten der Primetime-Krimi zu Ende ging, schoss die Reichweite dann nochmal steil nach oben. Zu deisem Zeitpunkt wurde dann - zumindest in den Vodafone-Haushalten - auch der Höchstwert der gesamten Partie gemessen.

Während der Halbzeitpause schalteten wie üblich einige um oder ab - profitieren konnte hier beispielsweise RTL mit seinen "77 herrlich verrückten Menschen - Von Gaga bis Geil". Zur zweiten Hälfte kehrten dann nicht mehr alle zurück - doch wer zu Beginn der zweiten 45 Minuten noch dran war, blieb in aller Regel auch bis zum Schluss. Als PSG mit dem 3:0 auch letzte Zweifel am Sieg beseitigte, gab es nur noch einen kleinen Dämpfer.

© All Eyes on Screens

Übrigens: Die Primetime-Kurve von All Eyes On Screens finden Sie seit diesem Jahr täglich an ihrem festen Platz in der DWDL-Zahlenzentrale. Dort gibt es auch jeden Tag das Ranking der Marken, die am bruttoreichweitenstärksten im deutschen Fernsehen geworben haben. Am Samstag standen hier Sky und Vinted an der Spitze der Rangliste.

Wie die Kurven von All Eyes on Screens zu lesen sind



Die Daten von All Eyes On Screens sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt knapp neun Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.