Wohl keine andere Werbung ist im vergangenen Jahr so oft persifliert worden wie die von "Wir kaufen dein Auto". Ralf Schumacher ist darin als Testimonial zu sehen, der für das Unternehmen wirbt. Mittlerweile ist der Trend etwas abgeflacht - doch "Wir kaufen dein Auto" ist in den Werbeblöcken der TV-Sender so präsent wie eh und je. In der zurückliegenden Woche ließ man 1.458 Spots schalten, damit erreichte das Unternehmen eine Bruttoreichweite in Höhe von 463 XRP.

"Wir kaufen dein Auto" kam in der zurückliegenden Woche so auf Rang sechs der Werbecharts. In der ersten Januar-Woche lief es mit 521 XRP und Platz fünf sogar noch ein kleines bisschen besser. Fest steht: Auch wenn die Plattform schon in den vergangenen Monaten durchweg mit TV-Spots präsent war, so viele wie seit Anfang dieses Jahres schaltete man in der zweiten Jahreshälfte 2025 nie. Dadurch steigt auch die Bruttoreichweite.

Von der Werbeoffensive haben in der zurückliegenden Woche zwei vergleichsweise kleine Sportsender profitiert. So liefen die meisten Spots von "Wir kaufen dein Auto" bei Sport1 (9,2 Prozent aller Spots) und Eurosport (9,1 Prozent). Und auch Tele 5, Welt, N24 Doku, Sat.1 Gold und Kabel Eins wurden vergleichsweise häufig belegt. Kleinere Spot-Kontingente entfielen auch auf große Sender wie Das Erste, RTL oder Vox. Der Bruttowerbewert der Kampagne lag allein in der zurückliegenden Woche bei fast 1,9 Millionen Euro.

© All Eyes On Screens

Reichweitenstärkste Marke war in den vergangenen sieben Tagen MetaFlow: Der Shake-Hersteller, für den Hans Sigl und Daniela Katzenberger werben, schaltete mehr als 2.500 Spots in den Werbeblöcken, damit war eine Bruttoreichweite in Höhe von 672 XRP drin. Im Vergleich zur Woche davor hat MetaFlow den Werbedruck noch einmal erhöht. Das Werbe-Treppchen wird vervollständigt von Rewe (537 XRP) und Wick (535 XRP).

Das Werberanking kurz erklärt

All Eyes On Screens (früher: AdScanner) stellt für das Ranking eine Liste aller in der vergangenen Woche im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes On Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für die gesamte Woche 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.