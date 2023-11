Der Primetime-Verlauf: Quotenendspurt dank spannender Schlussphase

Zwei Anschlusstreffer, eine Gelb-Rote und eine Rote Karte für die Kölner - in der Endphase wurde aus dem Spiel zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem 1. FC Köln dann doch noch ein spannender Pokalfight, was aus Quotensicht auch dem ZDF ziemlich gut gefallen haben dürfte. In den Primetime-Daten von All Eyes On Screens zeigt sich etwa 22:20 Uhr nämlich in der Endphase nochmal eine erstaunlich steil ansteigende Reichweiten-Kurve des ZDF, ehe es dann mit dem Schlusspfiff erwartungsgemäß auch schnell wieder nach unten ging. Zunächst hatte sich die Übertragung noch schwer getan, erst mit dem Ende von "Die Heiland" im Ersten gab es während der ersten 45 Minuten einen deutlichen Reichweiten-Anstieg, die zweite Halbzeit war dann generell gefragter als die erste.

Der Vorabend-Verlauf: "Brisant" geht steil

Zwischen 17 und 18 Uhr sammelte Das Erste enorme Mengen an Publikum ein: Schon während der "Tagesschau" zeigte die Kurve nach oben, dieser Aufwärtstrend verstärkte sich dann soga rnoch während "Brisant". Als "Wer weiß denn sowas" übernahm, sank die Reichweite dann hingegen zunächst ein ganzes Stück ab. Die Quizsshow legte im Verlauf dann zu, erreichte aber erst nach einer knappen halben Stunde wieder das Reichweitenniveau aus der "Brisant"-Endphase.

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter: Ad Alliance klar vorn

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite. An Halloween konnte die Ad Alliance die höchste Reichweite liefern, ein sehr starker Tag war's aber auch für das ZDFwerbefernsehen. Und auch ARD Media kam trotz der vergleichsweise kurzen Zeit, in der im Ersten Werbung gezeigt werden darf, auf die gleiche Tagesreichweite wie El Cartel Media.

Werbe-Ranking: Süßes statt Saures

Süßes oder Saures? In Sachen TV-Werbung war auch an Halloween ganz klar vor allem Süßes gefragt: Ferrero bewarb seine Süßigkeiten unter der Marke "Kinder" mit insgesamt 148 Spots, die eine stolze Bruttoreichweite von knapp 160 XRP in den All Eyes On Screens-Haushalten erbrachten. Zudem schaffte es hinter Dr. Oetker auch noch Milka mit aufs Treppchen. Unter den Lebensmitteleinzelhändlern tut sich derzeit Edeka mit einer größeren Kampagne hervor, die sich auf Rang 7 wiederfindet.

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.