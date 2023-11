Der Primetime-Verlauf: Joko & Klaas sorgen für kurzen Quotenhüpfer

Die Neugierde, was Joko & Klaas mit ihrer gewonnenen Primetime-Sendezeit anfangen würden, trieb um 20:15 Uhr offensichtlich viele zu ProSieben. Als klar wurde, dass es sich um eine über mehrere Tage ziehende Schatzsuche werden würde, schalteten die ersten aber auch innerhalb der laufenden Sendung bereits wieder ab. Mit dem Beginn von "TV Total" ging die Reichweite in den Vodafone-Haushalten dann zunächst nochmal deutlich zurück, Sebastian Pufpaff sammelte dann dafür aber Innerhalb der nächsten 30 Minuten nach und nach wieder Publikum ein. Im Verlauf deutlich nach oben ging es unterdessen auch für "Aktenzeichen XY... ungelöst" im ZDF - zumindest bis kurz nach 21 Uhr. Danach verlor die Sendung dann wieder leicht an Boden.

© All Eyes On Screens

Der Vorabend-Verlauf: Lotto-Delle am ZDF-Vorabend

Dass die Ziehung der Lotto-Zahlen mittwochs live im ZDF übertragen wird, wirkt generell irgendwie anachronistisch - und sie stößt auch nicht auf allzu großes Interesse. Mit Beginn der Ziehung sackt die ZDF-Reichweite im Vergleich zur vorausgehenden "SOKO Wismar" massiv ab, die nachfolgenden "heute"-Nachrichten brauchen dann ein paar Minuten, um richtig in Fahrt zu kommen.

© All Eyes On Screens

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite. Business as usual am Mittwoch: Die Ad Alliance dominiert das Feld mit deutlichem Vorsprung vor Seven.One Media.

© All Eyes On Screens

Werbe-Ranking: Body-Care-Branche setzt auf RTL Deutschland

In den Top 10 der bruttoreichweitenstärksten Kampagnen am Mittwoch fanden sich mit Nivea von Beiersdorf und Garnier von L'Oréal immerhin zwei Unternehmen aus dem Bereich Körperpflege. Dabei ist auffällig, dass es offenbar vor allem der Ad Alliance gelingt, diese Brance als Werbekunden zu gewinnen. 60 Prozent der gesamten Bruttoreichweite der Garnier-Spots gingen gestern auf RTL zurück 43,5 Prozent waren es bei Nivea. Und auch generell gilt: Keine andere Branche schaltet mehr Spots bei RTL und Vox als die Body-Care-Unternehmen, bei RTL machten sie in der vergangenen Woche laut AEOS-Zahlung fast 20 Prozent aller ausgestrahlten Spots aus, bei Vox 19 Prozent. Bei Sat.1 lag der Anteil hingegen bei weniger als zwölf Prozent, bei ProSieben bei gut 9 Prozent.

© All Eyes On Screens

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.