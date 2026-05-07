3,80 Millionen Menschen haben am Mittwochabend die neueste Ausgabe von "Aktenzeichen XY" gesehen, 590.000 davon kamen aus der Altersklasse 14-49. Das reichte zwar in beiden Zuschauergruppen für den ungefährdeten Primetime-Sieg, dennoch musste das ZDF-Format damit empfindliche Einbußen hinnehmen. Es war sogar die niedrigste Gesamtreichweite seit Mai des vergangenen Jahres, damals lief aber auch nur eine "Vorsicht, Betrug!"-Ausgabe von "XY".

Generell liegt "XY" nur ganz selten unter der Marke von 4 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern. Dennoch reichte es am Mittwoch zu sehr guten 18,7 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden ebenfalls erfreuliche 15,5 Prozent gemessen. Damit kann man in Mainz mehr als zufrieden sein - vor allem auch weil die nachfolgenden Programme durchweg zufriedenstellend performten. Auf die Reichweiten gedrückt hat einerseits wohl das CL-Halbfinale (Bayern-PSG) bei DAZN, aber auch die Tatsache, dass "XY" erst mit rund 20 Minuten Verspätung um 20:35 Uhr startete.

Darüber hinaus startete am Vorabend der "XY"-Ableger "XY Spuren des Verbrechens" mit sehr vielversprechenden Quoten. 2,49 Millionen Menschen sahen bei der Premiere zu, der Marktanteil betrug 12,4 Prozent. Als das ZDF in den vergangenen Wochen die "Besseresser"-Reihe auf diesem Sendeplatz zeigte, sahen durchweg weniger als 2 Millionen Menschen zu. "Was nun, Herr Merz" lag zuvor noch bei 1,96 Millionen und 11,2 Prozent. Erfolgreich waren die Mainzer auch am Nachmittag: Zwischen 14 und 17:15 Uhr holte man nicht nur insgesamt sehr hohe Quoten, sondern landete auch bei den Jüngeren konstant bei mehr als 10 Prozent Marktanteil.

Weniger gute Nachrichten gibt es für das ZDF unterdessen aus der Sparte: "Wilsberg" unterhielt bei ZDFneo zur besten Sendezeit zwar 1,27 Millionen Menschen und erreichte damit starke 6,1 Prozent Marktanteil, die neue Serie "My Ex" mit Palina Rojinski konnte diese Werte im Anschluss aber nicht mal ansatzweise halten. Die zwei Folgen fielen auf 270.000 und 130.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zurück, 1,5 und 0,9 Prozent Marktanteil wurden gemessen. Bei den 14- bis 49-Jährigen lief es mit 0,5 und 0,6 Prozent noch schlechter.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;