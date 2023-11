Der Primetime-Verlauf: ZDF-Abend stabil

Das ZDF hatte am Dienstagabend zwar kein extrem reichweitenstarkes Line-Up, die gezeigten Programme konnten ihr Publikum aber immerhin recht gut halten. Zunächst zeigten die Mainzer "ZDFzeit: Mensch Baerbock!" und schon hier zeigte sich: Wer einmal eingeschaltet hatte, blieb auch dran. Nach dem Ende schalteten einige Menschen ab, kurz danach legte "Frontal" aber wieder zu und zeigte sich ebenfalls sehr stabil, tendenziell sammelte man über die Sendezeit sogar einige neue Zuschauerinnen und Zuschauer ein. In einer Reportage ging es um verdeckte Zahlungen russischer Oligarchen, die über Firmen auf Zypern abgewickelt wurden. Im Mittelpunkt der Debatte steht daher aktuell der deutsche Journalist Hubert Seipel, der mehrere hunderttausend Euro aus Russland erhalten haben soll (DWDL.de berichtete).

Der Vorabend-Verlauf: "Explosiv"-Boost bei RTL

"Explosiv Weekend" wird RTL demnächst nach fast 30 Jahren einstellen, die tägliche Sendung verbleibt dagegen im Programm der Kölner. Und wie stark die Marke ist, zeigt sich beim Blick auf die Verlaufskurve: Die Sendung legte konstant sehr deutlich zu, "Explosiv" sammelte also nach und nach immer mehr Publikum ein. Bei "RTL Aktuell" verstärkte sich der Trend nochmal, danach waren wie gewohnt aber viele Personen wieder weg.

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite. Business as usual herrschte am Dienstag: Die Ad Alliance lag deutlich in Führung, Seven.One Media kam auf Platz zwei ins Ziel. Dahinter sicherte sich das ZDF Werbefernsehen den dritten Platz der Vermarkter.

Werbe-Ranking: Lindt auf Platz eins

Schokoladenhersteller Lindt hat seine Werbemaßnahmen in den vergangenen Tagen spürbar erhöht, am Dienstag reichte es mit einer Bruttoreichweite in Höhe von 183 XRP sogar zu Platz eins der reichweitenstärksten Marken. 240 Spots schaltete man dafür in den Werbeblöcken der deutschen TV-Sender, mehr waren es zuletzt im März zur damaligen Oster-Kampagne. Am Dienstag schaffte es auch Sky in die Top 25: Satte 906 Spots schaltete man und brachte es so auf 63,76 XRP. Dabei setzte man aber fast ausschließlich auf Ausstrahlungen bei eigenen Sendern, neben den Sky-Kanälen lief die Werbung auch sehr häufig bei 13th Street und Syfy.

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.