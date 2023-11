Der Primetime-Verlauf: Wechsel zwischen RTL und Sat.1

Der Vergleich der Verlaufskurven von RTL und Sat.1 ist besonders interessant: Sat.1 setzte beim "Promi Big Brother"-Start spät auf die erste Werbeunterbrechung - und profitierte, als bei RTL "Bauer sucht Frau" in die Pause ging. Als später Werbung in Sat.1 zu sehen war, kletterte die RTL-Kurve umso schneller nach oben. Das gleiche Phänomen lässt sich später noch mehrmals beobachten. "Bauer sucht Frau" hat um 22:15 Uhr jedenfalls einen herben Dämpfer durch "RTL Direkt" erlitten, danach gelang es der Kuppelsendung nicht mehr, auf das zuvor erreichte Niveau zurückzukehren. In Sat.1 ging das Interesse ab da auch schrittweise zurück, "Promi Big Brother" konnte sein Publikum bis in den späten Abend aber relativ gut halten.

Der Vorabend-Verlauf: Vorfreude auf "Promi BB"

So viel Vorfreude auf das Primetime-Programm in Sat.1 sieht man selten: Bereits kurz vor 20:15 Uhr sammelte der Sender viele Zuschauerinnen und Zuschauer ein, die ganz offensichtlich "Promi Big Brother" sehen wollten. Auch beim ZDF zeigt die Verlaufskurve kurz vor dem Beginn der Primetime steil nach oben - und steigt auch nach 20:15 Uhr noch deutlich an (siehe oben).

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite. Mit 44 Prozent der gemessenen Haushalte erreichte die Ad Alliance am Montag einen besonders starken Wert. Geschafft hat man das wohl vor allem auch dank der Tatsache, dass "Bauer sucht Frau" weit mehr als 3 Millionen Menschen erreichte.

Werbe-Ranking: Das nächste P7S1-Unternehmen

Mit Verivox erreichte ein Unternehmen von ProSiebenSat.1 Platz drei der reichweitenstärksten Marken in den Werbeblöcken der deutschen TV-Sender. Welche Strategie das Vergleichsportal fährt, haben wir zu Beginn der Woche bereits analysiert. Auf Platz 15 hat es mit Jochen Schweizer derweil eine weitere Marke aus Unterföhring geschafft, 164 Spots reichten hier für eine Bruttoreichweite in Höhe von 76,70 XRP. Anders als Verivox setzt die Erlebnis-Marke allerdings ausschließlich auf Werbung auf den Sender der Seven.One Entertainment Group - jeweils rund 20 Prozent aller Spots waren bei Sixx und Kabel Eins zu sehen.

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.