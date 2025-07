Die neue Late-Night-Show mit Till Reiners hat in der dritten Wochen ihren Quoten-Abwärtstrend stoppen können. Nachdem der Marktanteil von "Till Tonight" zuletzt auf 7,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen zurückgegangen war, erzielte die ZDF-Sendung am Freitagabend nun richtig gute 10,0 Prozent und damit den besten Wert seit der ersten Ausgabe. Insgesamt schalteten 1,13 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer - nur knapp weniger als bei der Premiere. Hier lag der Marktanteil bei 9,8 Prozent.

Für Rückenwind sorgte in dieser Woche das "heute-show extra", in dem Valerie Niehaus "Die unglaubliche Geschichte von Elon Musk" präsentierte. Mit 11,6 Prozent Marktanteil überzeugte die Comedyshow um 22:45 Uhr beim jungen Publikum und war somit am Freitagabend in der Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen abseits von Fußball-EM, "Tagesschau" und "Tagesthemen" das meistgesehene Format. Beim Gesamtpublikum sorgten 2,13 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sogar für einen Marktanteil von 13,9 Prozent.

Schon zuvor war das ZDF erfolgreich - allerdings zunächst bei den Älteren. So bot eine Wiederholung von "Jenseits der Spree" ab 20:28 Uhr dem Fußball mit 3,99 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie starken 20,7 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum die Stirn. Die ab 21:00 Uhr im Ersten übertragene EM-Partie zwischen Italien und Spanien war nur hauchdünn stärker: Genau 4,00 Millionen Fans fieberten im Schnitt ab 21:00 Uhr mit, was das Spiel übrigens zum bislang stärksten ohne deutsche Beteiligung machte.

Erfolgreich war die Live-Übertragung aber nicht nur insgesamt, wo 21,1 Prozent Marktanteil erzielt wurden, sondern auch bei den 14- bis 49-Jährigen: Mit 730.000 jungen Zuschauerinnen und Zuschauern zog der Marktanteil auch hier auf starke 21,3 Prozent an, was ebenso wie beim Gesamtpublikum für den Tagessieg reichte.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;