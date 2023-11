Der Primetime-Verlauf: ARD & ZDF lange stabil

Das Erste und das ZDF haben die Primetime mit "Tatort" und "Traumschiff" dominiert. Und die Verlaufskurven von All Eyes on Screens zeigen auch: Dabei konnten sie ihr Publikum ziemlich gut halten, Florian Silbereisen gelang das mit dem "Traumschiff" noch ein Tick besser als Axel Milberg. Als die Filme gegen 21:45 Uhr zu Ende waren, schaltete ein Großteil des Publikums jeweils ab. Profiteur war ProSieben, wo "The Masked Singer" zu dieser Zeit einen deutlich ansteigenden Trend verzeichnet.

© All Eyes On Screen

Der Vorabend-Verlauf: Absturz nach "RTL Aktuell"

Bei RTL zeigte sich am Vorabend einmal mehr das Phänomen, dass die NFL-Übertragungen noch nicht ansatzweise gut darin sind, das Publikum von "RTL Aktuell" anzusprechen und zu halten. Nach der Nachrichtensendung sind viele Zuschauerinnen und Zuschauer schnell weg. Im ZDF-Verlauf ist bei "Terra Xplore" eine kleine Delle zu erkennen.

© All Eyes On Screen

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite. Wegen des Werbeverbots tauchen ARD Media und das ZDF Werbefernsehen in dem Ranking der Vermarkter für den Sonntag gar nicht auf. Dafür waren die Ad Alliance und Seven.One Media mit jeweils mehr als 40 Prozent sehr stark unterwegs. Auch die kleinen Vermarkter Sky Media und Visoon waren deutlich erfolgreicher als üblich.

© All Eyes On Screen

Werbe-Ranking: Action mit Höhepunkt

Die Billigkette Action hat am Sonntag 190 Spots im deutschen Fernsehen geschaltet und damit so viele wie überhaupt noch nie in diesem Jahr. Der aktuelle Werbeflight läuft seit Anfang November. Mit einer Bruttoreichweite in Höhe von 77 XRP reichte es am Sonntag zu Platz 10 im Ranking der reichweitenstärksten Marken. Nur einmal erzielte man in den zurückliegenden Wochen einen höheren Wert. Die meisten Action-Spots waren am Sonntag in der Nische zu sehen, etwa bei WarnerTV Serie, 13th Street oder auch Tele 5. Einige wenige Schaltungen entfielen aber auch auf RTL, Vox, RTLzwei, Sat.1 und Kabel Eins.

© All Eyes On Screen

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.