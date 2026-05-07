1,34 Millionen Menschen haben sich am Mittwoch bei RTL eine neue Ausgabe der Recherche-Sendung "Team Wallraff" angesehen, das Team beleuchtete die Geschäftspraktiken beim Paketzusteller DPD. Mit der Reichweite war RTL der erfolgreichste private TV-Sender im Linearen - wie viele Zuschauerinnen und Zuschauer bei DAZN das Champions-League-Halbfinale zwischen Bayern München und Paris Saint-Germain gesehen haben, ist unklar. Mit 490.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren holte "Team Wallraff" in dieser Altersklasse 13,2 Prozent Marktanteil, bei den 14- bis 59-Jährigen wurden 10,9 Prozent gemessen.

Damit lag RTL in der Primetime in allen Zielgruppen vor ProSieben. Dort landete "Joko & Klaas gegen ProSieben" bei insgesamt 620.000 Zuschauerinnen und Zuschauern. Die Spielshow schrammte damit nur äußerst knapp an einem Allzeit-Tief vorbei. Im Vergleich zur Vorwoche gingen rund 80.000 Fans verloren. Im Gegensatz dazu stieg die Reichweite in der klassischen Zielgruppe aber sogar leicht an, 410.000 Zuschauende im Alter zwischen 14 und 49 Jahren sorgten hier für gute 12,0 Prozent.

Das neue "Schäm dich Reich!" tat sich im Anschluss bei ProSieben schon deutlich schwerer, holte aber bessere Quoten als in der vergangenen Woche. Nach 4,8 wurden jetzt 7,3 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum gemessen. Die Gesamtreichweite lag bei 150.000. "Stern TV" holte bei RTL in der klassischen Zielgruppe ab 22:15 Uhr noch gute 11,4 Prozent und das "Nachtjournal" steigerte sich sogar auf 14,5 Prozent.

Weniger gute Nachrichten kommen dagegen von Vox: Der Staffelstart von "Feuer, Wasser, Erde, Luft - Retter in ihrem Element" interessierte nur 630.000 Menschen - und davon kamen auch nur 210.000 aus der klassischen Zielgruppe. Der Marktanteil (14-49) lag also bei überschaubaren 5,6 Prozent. In Sat.1 dümpelt unterdessen "Promi Taste" weiter vor sich hin: Diesmal wurden 5,1 Prozent gemessen. 680.000 Personen schalteten ein, aber lediglich 170.000 waren zwischen 14 und 49 Jahren alt.

Eine interessante Quotenentwicklung zeigte sich bei RTLzwei, wo alte "Naked Attraction"-Folgen am späten Abend mehr junge Zuschauerinnen und Zuschauer hatten als "Kampf der RealityAllstars" zur besten Sendezeit. Während die Nackt-Kuppelei mit zwei Ausgaben auf 5,6 und 7,9 Prozent kam - und sich nach Mitternacht sogar auf mehr als 10 Prozent steigerte - lag die Realityshow mit ihrem Doppelschlag bei nur 3,2 und 3,8 Prozent. Etwas mehr als eine halbe Million Menschen sahen ab 20:15 Uhr zu.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;