Wurden sie in den letzten Tagen auch überhäuft mit Angebots-Werbung rund um den "Black Friday", der inzwischen auch hierzulande enorm an Bedeutung zugelegt hat? Dann geschah das allerdings eher nicht auf dem Weg klassischer TV-Werbung - zumindest schlug sich der Black Friday kaum im Ranking der bruttoreichweitenstärksten TV-Werbekampagnen in der vergangenen Woche nieder. Im Ranking weit oben findet sich nur Amazon, das zumindest den größten Teil seiner geschalteten TV-Spots auf die Angebotswoche rund um den Black Friday verwandt, auch der Online-Händler Zalando hat seine TV-Werbung rund um den Black Friday etwas intensiviert.

Doch im Großen und Ganzen wurde das Ranking, das All Eyes On Screens auf Basis der Brutto-Reichweiten in rund einer Million Vodafone-Haushalten erstellt, von den üblichen Verdächtigen gefüllt. Ganz vorne gab es diesmal ein Foto-Finish im Schokoladen-Duell zwischen der Ferrero-Marke "Kinder" und Lindt. Kinder schaltete dabei zwar fast 300 Spots weniger, erzielte damit aber trotzdem eine minimal höhere Bruttoreichweite.

© All Eyes on Screens

Zwar legten beide Unternehmen ihren Schwerpunkt vor allem auf große Sender, Lindt stellte sich aber im Vergleich breiter auf, indem man beispielsweise auch die Öffentlich-Rechtlichen mit in den Mediaplan aufnahm, die auch einen signifikanten Beitrag zur Gesamt-Reichweite leisteten. Die Werbespots für Kinder erreichten ihre Zielgruppe hingegen vorwiegend bei RTL, ProSieben und Sat.1. Mit Milka war übrigens noch eine dritte Schokoladenmarke stärker im TV vertreten, landete im Ranking deutlich weiter hinten erst auf Rang 17.

Dass wir uns langsam Weihnachten nähern - und damit der Zeit, in der händeringend Geschenke für die Liebsten gesucht werden, sieht man unterdessen auch an der zunehmenden Parfum-Werbung. Sowohl Spots für Düfte von Paco Rabanne als auch für die von Jean Paul Gaultier und Giorgio Armani schafften jeweils eine Platzierung unter den Top 16 der reichweitenstärksten TV-Kampagnen der vergangenen Woche.

Was sind das für Zahlen?

All Eyes On Screens (der neue Name des bislang als AdScanner bekannten Unternehmens) stellt für das Ranking eine Liste aller in der vergangenen Woche im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes On Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für die gesamte Woche 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.