Der Primetime-Verlauf: "PBB"-Fans strömen zu Sat.1

Am Samstag lief "Promi Big Brother" mal wieder zur eigentlich gewohnten Uhrzeit um 22:20 Uhr - regelmäßig war das in diesem Herbst nicht der Fall. Schon ab etwa 22:10 Uhr war zu sehen, dass der vorher gelaufene Film "Kindsköpfe" stark Publikum hinzu gewann. Offenbar Reality-Show-Fans, die schon auf neue Szenen aus dem Kölner Container warteten. Das "Adventsfest" im Ersten legte nach 21:45 Uhr zu und profitierte dabei vom Ende des ZDF-Krimis: "Ein starkes Team" hielt sein Publikum die 90 Minuten über relativ gut.

Der Vorabend-Verlauf: Schwaches Galileo

Das schwache Bundesliga-Line-Up am Nachmittag machte sich auch in der "Sportschau" bemerkbar. Nur drei Spiele liefen, kein FC Bayern. Und so stieg die Kurve weit weniger als eigentlich gewohnt. Das lag vielleicht auch daran, dass parallel die EM-Gruppen für 2024 ausgelost wurden. Die Gala lief live sowohl im ZDF als auch bei RTL und verbuchte dabei jeweils leicht steigende Werte. Gut zu erkennen ist zudem, dass das ProSieben-"Galiläum" kaum Impulse setzen konnte. Einen Ausschlag gab es zur "Newstime" und ganz leicht auch nach 19:30 Uhr während der "Top Brain"-Show.

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter: WBD ungewohnt stark

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite. Obwohl das ZDFwerbefernsehen am Samstag mit 16 Prozent ein gutes Ergebnis einfuhr, für Platz drei reichte es nicht. Noch stärker war WBD (17%) - für Warner ein ungewöhnlich starkes Ergebnis.

Werbe-Ranking: Aldi vor Lidl

Mit weitem Abstand die höchste Werbereichweite erzielt hat am Samstag Aldi. Der Discounter kam somit auf einen XRP-Wert von 220 - und deklassierte die Konkurrenz damit. Auf Platz zwei liegend sicherte sich Amazon nur 124 Punkte. Somit lag Aldi übrigens auch vor dem Discounter mit dem zweitbesten XRP-Wert, denn auch Lidl war in diesem Feld durchaus aktiv. Lidl kam auf rund 71 XRP. Während Lidl dafür 98 Spots in den Werbeinseln einsetzte, wurde für Aldi am Samstag 290 Mal geworben.

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.