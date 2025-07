Als sich Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf erstmals bei ProSieben das "Duell um die Welt" lieferten, waren sie mit ihrer wöchentlichen Show "neoParadise" noch in öffentlich-rechtlichen Gefilden unterwegs. Die Spielshow hat also eine lange Tradition und reicht noch über die exklusive Bindung des TV-Duos an den Privatsender hinaus. Doch nun steht das Ende dieser Tradition bevor: Wie die beiden Entertainer beim Season-Screening von ProSiebenSat.1 in Hamburg erklärten, wird die kommende Staffel die letzte sein.

Es sei eine Qualität der Zusammenarbeit, Formate zu beenden, bei denen man das Gefühl habe, damit fertig zu sein, erklärte Heufer-Umlauf und erinnerte an "Circus Halligalli" und "Late Night Berlin. Nun sei es auch beim "Duell um die Welt" so weit.

Nach mehr als 13 Jahren scheint die Geschichte der Samstagabendshow, deren Moderation von Beginn an Jeannine Michaelsen übernahm, also schlicht ein Stück weit auserzählt zu sein. Tatsächlich ließen Joko und Klaas bereits seit der sechsten Staffel Promis für sie antreten, was sich auch im veränderten Sendetitel "Team Joko gegen Team Klaas" niederschlug. Das Interesse des Publikums ließ zudem im Laufe der Zeit nach, auch wenn die Produktion von Florida Entertainment auch zuletzt noch regelmäßig zweistellige Marktanteile in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen einfuhr.

Immerhin: Drei neue Folgen soll es im Herbst noch zu sehen geben - mit "Legenden", die schon in früheren Ausgaben mit dabei gewesen sind. "Wir haben vielleicht auch manchmal ein bisschen mit angezogener Handbremse geplant, weil wir nicht wollten, dass die Sendung jetzt nicht proaktiv abgesetzt wird von jemand anderen, und wir haben uns auch manchmal ein bisschen zurückgehalten", ergänzte Winterscheidt. "Das ist ja jetzt scheißegal, weil es ja nur noch drei Folgen sind."

An Sendezeit bei ProSieben wird es Joko und Klaas aber auch ohne das "Duell um die Welt" kaum mangeln: So hat ProSieben gerade erst eine Fortsetzung ihrer neuen Show "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" in Aussicht gestellt, die sich jüngst mit guten Quoten am Samstagabend behauptete. Mehr als 13 Prozent Marktanteil verbuchten die vier live ausgestrahlten Ausgaben im Frühjahr - genug also, um weitere Folgen zu beauftragen. Weiter geht es nach Angaben von ProSieben noch im Herbst, erneut "live irgendwo in Deutschland".

Darüber hinaus sind freilich auch neue Folgen von "Joko und Klaas gegen ProSieben" geplant. Und mit "Wer stiehlt mir die Show?" und "Experte für alles" sind Winterscheidt und Heufer-Umlauf darüber hinaus auch künftig mit Solo-Formaten im Programm des Senders vertreten.