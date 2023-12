Der Discounter Aldi Süd hat schon in den vergangenen Wochen seine Bemühungen in Sachen TV-Werbung ausgebaut. In der letzten Woche erreichte der aktuelle Werbeflight dann seinen Höhepunkt: Am Samstag schaltete man 290 Spots und damit so viele wie seit dem 1. Januar nicht mehr. Insgesamt weist All Eyes on Screens für die vergangenen sieben Tage 944 Spots aus, das entspricht einer Bruttoreichweite in Höhe von fast 700 XRP. Damit kam Aldi Süd auf Platz acht der reichweitenstärksten Marken. Sehr präsent in den Spots von Aldi ist aktuell auch bereits das Thema Weihnachten.

Aldi Süd war damit auch mit Abstand die sichtbarste Supermarktkette bzw. Discounterkette in den Werbeblöcken der deutschen TV-Sender. Rewe brachte es auf 512 XRP und Platz 11 im Ranking, Lidl schaltete 638 Spots und kam damit auf 457 XRP - Platz 16. Andere Marken aus diesem Bereich haben es gar nicht erst in die Liste der Top 25 geschafft.

Spannend ist auch ein Blick auf die Top-Werber der unterschiedlichen Sender: Während bei RTL keine Marke präsenter war als Aldi, profitierte Vox vor allem durch viele Buchungen von Dr. Oetker. Bei ProSieben und Sat.1 hieß der stärkste Werber Amazon und bei RTLzwei war es Carglass. Es war also ein recht durchgemischtes Bild, ohne eine Marke, die auf allen Sendern dominierend war.

Auf den ersten vier Plätzen im Reichweiten-Ranking haben es Lindt, Verivox, Kinder und Amazon geschafft. Also genau die vier Marken, die auch in der Vorwoche am sichtbarsten waren - jetzt nur in einer leicht veränderten Reihenfolge. Sie alle brachten es auf XRP-Werte von mehr als 1.000, wobei Verivox die mit Abstand meisten Spots schaltete. Das bedeutet, dass man vor allem auch auf kleineren Sendern sehr fleißig unterwegs war. Mehr Spots schaltete in den Top 25 nur Sky Deutschland, das auf Rang 12 kam.

DAZN-Ranking mit vielen Wett-Anbietern

Das Werberanking des Sport-Streamingdienstes DAZN wurde im November mal wieder von diversen Wett-Anbietern dominiert, Tipico und Bet365 waren die beiden stärksten Marken auf der Plattform. Wobei Tipico durch einen XRP-Wert in Höhe von 185,7 noch einmal heraussticht. Aber auch andere Unternehmen waren durch Werbung bei DAZN sehr präsent, darunter unter anderem Check24, Allianz, Coca Cola, Apple, Audi und Disney.

Was sind das für Zahlen?

All Eyes On Screens (der neue Name des bislang als AdScanner bekannten Unternehmens) stellt für das Ranking eine Liste aller in der vergangenen Woche im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes On Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für die gesamte Woche 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.