Gabriela Sperl und Benjamin Benedict sind mit dem Bernd Burgemeister Fernsehpreise für herausragende, produzentische Leistungen ausgezeichnet worden. Sie erhielten den Preis am Sonntagabend für den gemeinsam produzierten Fernsehfilm "Die Nichte des Polizisten". Mimi Klein war ausführende Produzentin (Foto oben). Die für den besten Mehrteiler/Serie ausgelobte Trophäe ging an Michael Souvignier, Till Derenbach und Alexis von Wittgenstein für die Historien- Serie "Oktoberfest 1905". Die Preise sind im Rahmen des Filmfests München verliehen worden.

Die Jury unter dem Vorsitz von Dagmar Rosenbauer (freie Produzentin) bestand zudem noch aus Maren Knieling (Florida Film) sowie Katrin Weikart (Syrreal Cats). Insgesamt gingen 16 Produktionen ins Rennen um die Auszeichnung. "Mit diesem Preis stellen wir die herausragende Arbeit der Produzentinnen und Produzenten ganz bewusst ins Rampenlicht - aber vor allem belohnen wir ihren unternehmerischen Mut", betonte Albrecht Bischoffshausen, Geschäftsführer der VFF. Gestiftet wird der Preis eben von der VFF Verwertungsgesellschaft der Film- und Fernsehproduzenten mbH. Beide Preise sind mit 25.000 Euro dotiert.

Der Fernsehfilm "Die Nichte des Polizisten" ist angelehnt am Mord an der Polizistin Michèle Kiesewetter 2007 in Heilbronn und erzählt als Polizei-Thriller von der Welt junger Polizistinnen und Polizisten, die bei ihrem Einsatz für die demokratische Gesellschaft auf fatale Weise mit organisierter Kriminalität und rechtsextremen Tendenzen in der Polizei konfrontiert werden. "Die Jury ist der Meinung, noch nie eine so präzise und unter die Haut gehende Darstellung der Ausbildung junger Polizisten und Polizistinnen in Deutschland gesehen zu haben", heißt es zur Begründung für die Auszeichnung.

"Oktoberfest 1905" schließt fünf Jahre nach der ersten Staffel an, erneut geht es um den Kampf der Brauerei-Clans Hofliner-Prank. Curt Prank verfolgt ehrgeizige Ziele, die seinen Schwiegersohn Roman vor den Kopf stoßen. Zudem droht der Familie ein neuer Konkurrent. Romans Mutter wird in der Psychiatrie festgehalten und Colina beginnt nach ihrer Haftstrafe ein neues Leben als Sängerin im Wirtshaus "Deutsche Eiche". Die zweite Staffel sei geprägt von "beeindruckender Konsequenz, Qualität und inhaltlicher Tiefe", heißt es von der Jury. Die Rede ist von einer "erzählerisch wie visuell überzeugenden Staffel".