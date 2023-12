Der Primetime-Verlauf: Treues Show-Publikum

Trotz ihrer jeweils langen Laufzeit haben die Shows im ZDF, bei RTL sowie ProSieben ihr Publikum am Samstag ziemlich gut halten können. Während "Ein Herz für Kinder" im ZDF von der Werbefreiheit profitierte und nach und nach immer mehr Menschen einsammelte, konnten "The Masked Singer" und "Denn sie wissen nicht, was passiert?" die Zuschauerinnen und Zuschauer nach den Werbepausen zurückholen. ProSieben erreichte den Höhepunkt rund um die Demaskierung von Uwe Ochsenknecht - und profitierte dabei von einer Werbepause bei RTL.

Der Vorabend-Verlauf: Nur ein Ausreißer bei RTL

Der Vorabend bei RTL lag auf einem ziemlich konstanten Niveau, nur "RTL Aktuell" sorgte für einen fast schon traditionellen Ausreißer nach oben. Auch im ZDF war allenfalls ein leichter Aufwärtstrend zu erkennen. Anders die Situation im Ersten, wo die "Sportschau" nach und nach Menschen einsammelte und so dafür sorgten, dass der Sender immer stärker wurde.

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite. Die zahlreichen Sport-Übertragungen inklusive der starken "Sportschau" sorgten dafür, dass ARD Media am Samstag auf 15 Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte kam, das entsprach einem geteilten dritten Platz im Vermarkter-Ranking.

Werbe-Ranking: Sky wirbt weiter fleißig

Sky Deutschland ist nach wie vor eines der Unternehmen, die am meisten Werbespots schaltet. Satte 646 waren es am Samstag, das führte zu einer Bruttoreichweite in Höhe von rund 103 XRP und Platz fünf im Marken-Ranking. Auf den Plätzen davor landeten McDonald's, Tipico, Aldi und Amazon - sie alle benötigten für ihre Reichweite teils deutlich weniger Spots als Sky.

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.