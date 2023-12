Der Primetime-Verlauf: "Piranjas" und "Davos" verlieren, Lichter und "The Taste" legen zu

Lange ließ RTL die Fortsetzung von "Club Las Piranjas" mit Hape Kerkeling ungesendet bei sich herumliegen, nach der Premiere bei RTL+ vor einigen Wochen folgte nun aber auch die prominente Primetime-Platzierung bei RTL. Und die Neugier war - offenbar vor allem beim älteren Publikum, das sich noch gut an den Kultfilm erinnern konnte - zunächst durchaus da, wie auch die Verlaufskurven von All Eyes On Screens zeigen, die die Nutzung in rund einer Million Vodafone-Haushalten abbilden. "Piranjas" startet da um 20:15 Uhr hoch ein und konnte die Reichweite in den ersten 30 Minuten auch zunächst halten. Nach der ersten Werbepause, die wie üblich viele zum Zappen nutzten, kehrte dann aber ein größerer Teil nicht mehr zurück, auch nach der zweiten Pause gab es nochmal einen kleinen Rückgang. Immerhin: Wer bis dahin durchgehalten hatte, blieb auch bis nach 22 Uhr dabei.

Dass es Fiction generell schwerer hat, Publikum zu halten, weil hier der nachträgliche Einstieg nicht so leicht möglich ist, zeigte sich auch bei "Davos 1917": Die ersten drei Folgen der Miniserie verzeichneten im Ersten über die Zeit einen gemächlichen, aber sukzessiven Rückgang. Im Gegenzug sammelte das ZDF mit "Bares für Rares" im Verlauf viele Zuschauerinnen und Zuschauer ein und erreichte erst zum Ende der Sendung seinen Peak. Und auch "The Taste" bei Sat.1konnte im Verlauf des Abends zulegen, hier wurde der Höhepunkt kurz nach 22:30 Uhr erreicht. Dass die Sendung sich dann allerdings noch bis kurz vor Mitternacht hinzog, war einigen dann doch zu lange.

Der Vorabend-Verlauf: "Galileo" sammelt News-Publikum ein

"Galileo" ist für ProSieben am Vorabend ein sehr wichtiges Format, weil es die zuvor sehr mauen Reichweiten ordentlich in Schwung bringt. Dabei profitiert man offenbar sowohl von Umschaltern nach "RTL aktuell" wie erneut nach dem Ende der "heute"-Nachrichten im ZDF.

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite.

Werbe-Ranking: Amazon im Weihnachtsendspurt

Wie auch an den vergangenen Tagen dominierte Amazon nach der Erhebung von All Eyes On Screens mit riesigem Vorsprung das Ranking der Marken mit der höchsten Brutto-Werbereichweite am Mittwoch. Über 400 Spots generierten demnach über 293 XRP. Dr. Oetker auf dem zweiten Platz kam nur auf eine etwa halb so hohe Bruttoreichweite.

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.