Der Primetime-Verlauf: "TV total" hält Publikum nur bedingt über ersten Werbeblock

Am Mittwochabend hielt die ProSieben-Show "TV total" ihre Reichweite zwar zunächst konstant, doch nach dem ersten Werbeblock waren nicht mehr alle Fans dabei. Gut möglich, dass einige von ihnen zum Handball-Spiel im Zweiten gewechselt sind. Dieses gewann nach und nach Zuschauerinnen und Zuschauer hinzu. Nach 21:15 Uhr übrigens besonders stark. Während die Halbzeitpause für einige Um- oder Abschalter sorgte, war das Publikum mit Wiederanpfiff schnell wieder zurück. Die höchste Reichweite des Abends wurde schließlich gegen Ende, also um kurz vor 22:15 Uhr, erzielt. Während der Nachberichte und des nachfolgenden "Auslandsjournals" sanken die Ergebnisse.

© All Eyes On Screens

Nach unten zeigte derweil auch die Kurve der ARD-Serie "Haus aus Glas" - und zwar in ähnlichem Umfang wie schon am Tag zuvor. Die Werte sackten nicht schlagartig in den Keller, stattdessen verlor die Serie Stück für Stück Publikum. Eine Ausnahme stellte der Beginn der Handball-Halbzeitpause dar, als die Ergebnisse kurz nach oben schnellten. Das Ansteigen der Kurve war aber von sehr begrenzter Dauer. "Haus aus Glas" eignete sich ganz offensichtlich nicht für's schnelle Reinzappen.

Der Vorabend-Verlauf: Finale der "Landarztpraxis" steigert Reichweitenniveau stark

Am Mittwoch hat Sat.1 die 60. und somit vorerst letzte Folge der "Landarztpraxis" ausgestrahlt. 80 neue Folgen, die ab Februar produziert und ab Sommer gesendet werden sollen, sind schon bestellt. Das Finale der ersten Runde sorgte derweil für einen deutlichen Anstieg der Reichweiten in den AEOS-Haushalten. Schon rund zehn Minuten vor dem Start und somit noch während der Lebensretter-Doku stiegen die Werte klar an. Ihren Peak erreichte die Sat.1-Daily dann zum Cliffhanger um 19:45 Uhr.

© All Eyes On Screens

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite.

© All Eyes On Screens

Werbe-Ranking: Dr. Oetker vor "Kinder"-Kampagne

Dr. Oetker, die einzige Kampagne, die am Mittwoch auf einen dreistelligen XRP-Wert kam, verdrängte die "Kinder"-Werbung von Ferrero auf den zweiten Platz. Beide Programme warben in eher reichweitenstarken Umfeldern - Dr. Oetker 125 Mal, Ferrero für "Kinder" 109-fach. McDonalds steigerte sich nach Platz vier am Dienstag auf Rang drei am Mittwoch - war auch etwas öfter in den Werbeinseln zu sehen. Die Fast-Food-Kette buchte etwas mehr als 200 Werbeplätze.

© All Eyes On Screens

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.