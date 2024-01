Ferrero dreht in Sachen Kinder-Werbung immer weiter auf: Nachdem man in der ersten Woche des Jahres noch keinen einzigen Spot für die Marke geschaltet hatte, sprang man schon in Woche zwei direkt an die Spitze der reichweitenstärksten Marken. Nun hat man endgültig den Turbo gezündet und konnte die Konkurrenz weit hinter sich lassen: 1.301 Kinder-Spots hat Ferrero in den vergangenen sieben Tagen geschaltet, in der Woche davor waren es nur etwas mehr als 700.

Und weil Ferrero weiter auf die Strategie setzt, auf besonders reichweitenstarken Sendern zu werben, sah es mit einer Bruttoreichweite in Höhe von 1.219 XRP sehr gut aus. McDonalds erreichte auf Platz zwei jedenfalls nur rund die Hälfte der Bruttoreichweite - und das, obwohl man sogar etwas mehr Spots schaltete. Die Kinder-Werbung von Ferrero war vor allem bei ProSieben (17,9 Prozent) zu sehen und auch RTL (11,5 Prozent) sowie Vox und Sat.1 mit jeweils mehr als 10 Prozent der Gesamtspots waren sehr gut gebucht. Alleine auf RTL entfiel rund ein Drittel der Kinder-Reichweite.

Die meisten Spots in den Top 10 geschaltet hat unterdessen Emma Matratzen. Hier sorgten 1.887 Werbeschaltungen für eine Bruttoreichweite in Höhe von etwas weniger als 500 XRP. Das Unternehmen war auf vielen Sendern präsent, am stärksten aber auf recht kleinen Bezahlkanälen wie Universal TV und Syfy. Viele Emma-Spots waren darüber hinaus auch auf den Warner-Sendern, Deluxe Music und MTV zu sehen.

© All Eyes On Screen

Spannend ist zudem ein Blick auf ein Unternehmen, das nicht in dieser Rangliste auftaucht, das aber ein fast atemberaubendes Verhältnis aus Spot-Anzahl und Reichweite eingefahren hat. Dschungelcamp-Sponsor Gutfried reichten 17 Spots zu einer Bruttoreichweite in Höhe von 136 XRP. Das ist der Stärke von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" geschuldet. Und auch eine zweite Marke profitierte massiv vom Dschungelcamp: Kümmerling, ebenfalls als Sponsor der RTL-Show dabei, war 15 Mal zwischen Freitag und Sonntag im Rahmen des Formats zu sehen. Das sorgte für eine Bruttoreichweite in Höhe von 117 XRP.

Wenn ein Unternehmen im Rahmen von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" Spots schaltet, kann man davon ausgehen, dass damit hohe Reichweiten erzielt werden. Vor allem, wenn sie so aufmerksamkeitsstark platziert sind wie die von Gutfried und Kümmerling. Ob sich das für die Unternehmen lohnt, steht aber auf einem ganz anderen Blatt. Schließlich dürfte diese Art des Sponsorings auch seinen Preis haben. Das Ergebnis, die erzielte Reichweite, aber jedenfalls stimmt.

Was sind das für Zahlen?

All Eyes On Screens (der neue Name des bislang als AdScanner bekannten Unternehmens) stellt für das Ranking eine Liste aller in der vergangenen Woche im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes On Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für die gesamte Woche 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.