Ausgerechnet die Leverkusener sorgten bei RTL in der Nachbarstadt Köln in diesem Jahr schon mehrfach für beste Stimmung beim Blick auf die Quoten des Vortages, das ist auch am heutigen Freitag nicht anders: Der 2:0-Sieg im Europa-League-Halbfinale in Rom spülte RTL ganz an die Spitze der Quotencharts vom Donnerstag. Die meistgesehene Sendung des Tages sowohl beim Gesamtpublikum wie auch in der klassischen und erweiterten Zielgruppe war die Übertragung dieses Fußball-Spiels bei RTL.

Die erste Halbzeit verfolgten ab 21 Uhr bereits im Schnitt 4,64 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, während der zweiten 45 Minuten zog die Gesamt-Reichweite dann nochmal deutlich auf 5,58 Millionen an. Damit lag die erste Halbzeit leicht über den Werten des Rückspiels gegen West Ham United vor zwei Wochen, die zweite Hälfte knapp darunter. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum steigerte sich von 17,9 Prozent in Halbzeit 1 auf 27,4 Prozent in Halbzeit 2, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden zunächst 25,3 und dann 32,0 Prozent erzielt, in der erweiterten Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen reichte es für 21,9 und 29,5 Prozent.

Mit der Vorberichterstattung begann RTL diesmal bereits um 20:15 Uhr, zeigte also nicht wie zuletzt eine kurze Ausgabe von "Blamieren oder Kassieren". Mit 11,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lief der wieder verlängerte Countdown zumindest grundsolide, 1,75 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen hier bereits zu. Die Highlight-Sendung zwischen 23 Uhr und Mitternacht hielt 2,12 Millionen Personen vor dem Fernseher, die Marktanteile lagen hier bei 17 Prozent beim Gesamtpublikum und 22,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Angetrieben vom Fußball zog RTL auch beim Tagesmarktanteil der Konkurrenz zumindest beim jungen Publikum davon: Bei den 14- bis 49-Jährigen kam RTL auf 16,5 Prozent - dem besten Tageswert, seit RTL Ende März die Fußball-Partie zwischen Deutschland und den Niederlanden übertragen hatte. ProSieben war mit 8,7 Prozent deutlich abgeschlagen. Beim Gesamtpublikum erreichte RTL zwar auch weit überdurchschnittliche 12,2 Prozent, musste sich aber dem Dauermarktführer ZDF geschlagen geben, der mit 15,2 Prozent Tagesmarktanteil unbeeindruckt an der Spitze lag.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;