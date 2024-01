Wer bislang ein rezeptpflichtiges Medikament in einer Online-Apotheke bestellen wollte, der musste das auf Papier ausgestellte klassische Rezept zunächst an den Anbieter schicken, ehe der das Medikament dann zurücksendete - da dürfte vielen der Gang zur nächstgelegenen Apotheke erheblich einfacher erschienen sein. Nachdem das E-Rezept seit Beginn des Jahres nun verpflichtend ist, erleichtert die Nutzung solcher Versand-Apotheken nun allerdings deutlich. Kein Wunder also, dass die Anbieter Morgenluft wittern.

Es kommt also nicht von ungefähr, dass mit "Shop Apotheke" eine dieser Online-Apotheken derzeit eine große TV-Kampagne fährt. Im Bruttoreichweiten-Ranking von All Eyes On Screen belegte Shop Apotheke in der vergangenen Woche immerhin Platz 6, insgesamt satte 1.233 Mal liefen die Spots der Auswertung zufolge in den vergangenen sieben Tagen, die Bruttoreichweite summierte sich auf knapp 523 XRP.

Dabei kommen leichte "Bin ich schon drin oder was?"-Vibes auf: Wie einst Boris Becker den Deutschen die Angst vor dem Internet nehmen sollte, so ist es jetzt Günther Jauch, der dem Publikum klar machen soll, wie einfach die Online-Einlösung eines E-Rezepts doch sei. Die Spots sind dabei recht breit gestreut, die beiden großen privaten Senderketten sind ebenso dabei wie Discovery, die Springer-Sender wie Welt oder auch Sport1 sowie das ZDF. Es gibt aber zwei prominente Ausnahmen: Weder Das Erste noch ProSieben wurde von Shop Apotheke in den vergangenen sieben Tagen belegt - und damit sowohl das jüngste wie auch das zweitälteste der acht Vollprogramme.

© All Eyes on Screens

Dominiert wird das Ranking aber wie schon in den Wochen zuvor von der Süßigkeiten-Marke Kinder aus dem Hause Ferrero. Und Kinder legte sogar noch eine Schippe drauf: 1.458 Mal liefen Spots, das waren nochmal über 150 mehr als in der vorausgehenden Woche. Die Bruttoreichweite stieg damit um weitere rund 200 XRP auf nun 1.421,15. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr um diese Zeit wurde zwar auch für die Kinder-Produkte geworben, allerdings mit erheblich weniger Aufwand: Damals lag die Bruttoreichweite bei unter 500 XRP. Ohnehin gab es im ganzen Jahr 2023 nur zwei Wochen, als Kinder mit einem noch geringfügig höheren Werbedruck im Fernsehen vertreten war: Im Herbst im Vorfeld des von der Marke ausgerufenene sogenannten "Kindertags".

Der Vorsprung auf die zweitplatzierte Marke Lenor war jedenfalls extrem hoch, Lenor kam auf eine nicht mal halb so hohe Bruttoreichweite. Die hohe Reichweite gelang nicht nur durch die hohe Anzahl an geschalteten Spots - verbunden damit, dass sie auch noch überwiegend auf großen Sendern geschaltet wurden. RTL allein trug fast 38 Prozent zur gesamten Bruttoreichweite bei, die meisten Spots liefen allerdings mit Abstand bei ProSieben.

Was sind das für Zahlen?

All Eyes On Screens (der neue Name des bislang als AdScanner bekannten Unternehmens) stellt für das Ranking eine Liste aller in der vergangenen Woche im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes On Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für die gesamte Woche 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.