Der Primetime-Verlauf: DFB-Pokal mit Bestwert zum Abpfiff

Die Übertragung des DFB-Pokal-Viertelfinales zwischen Bayer Leverkusen und dem VfB Stuttgart bescherte dem Ersten im Verlauf des Abends alles in allem sukzessive steigende Quoten - spannend ist die Kurve aber durchaus auch im Detal. Als die Stuttgarter kurz nach 22 Uhr in Führung gingen, ließ das Interesse zunächst leicht nach - als dann acht Minuten später der Ausgleich fiel, drehte die Reichweiten-Kurve in den AEOS-Haushalten doch wieder leicht ins Plus. Der starke Anstieg um Punkt 22:15 Uhr lässt sich dann aber vor allem mit all jenen erklären, die nach dem "Dünentod"-Krimi bei RTL umschalteten. Apropos "Dünentod": Der verlor im Lauf des Abends bei RTL konktinuierlich an Reichweite.

Der Vorabend-Verlauf: Köln-Delle bei RTLzwei

Während RTLzwei mit "Hartz und Herzlich" am späten Nachmittag noch sehr robust unterwegs ist, ist die Soap "Köln 50667" ein echter Abschalter - es kommt also nicht von ungefährt, dass man sich entschieden hat, sich zur Jahresmitte von dem Format zu trennen. Mit Beginn der Sendung ist direkt ein erheblicher Teil des Publikums weg, auch im Verlauf sammelt das Format zunächst niemanden ein, im Gegenteil: Die AEOS-Kurve zeigt zunächst sogar noch ganz leicht nach unten. Erst mit dem nahenden "Berlin - Tag & Nacht" geht es dann langsam bergauf.

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite.

Werbe-Ranking: Aktion Mensch klettert auf Platz 2

Mitte Januar hat die Lotterie Aktion Mensch ihre TV-Werbekampagne zunächst noch auf kleiner Flamme gestartet und im Lauf der kommenden Wochen den Werbedruck dann Stück für Stück erhöht. Am Dienstag war es nach Platz 3 am Montag nun schon die Marke mit der zweithöchsten Bruttowerbereichweite, nur der Dauersieger "Kinder" lag noch davor. Die meisten Spots wurden dabei bei RTL geschaltet, wo auch fast ein Drittel der gesamten Bruttoreichweite eingesammelt wurde. Wichtig war hier für die Gesamtwirkung aber auch die Belegung von ARD und ZDF, die zusammen für mehr als ein Viertel der Bruttoreichweite sorgten.

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.