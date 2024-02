Der Primetime-Verlauf: Enttäuschte Fußball-Fans schalten ab

Erst kurz vor dem geplanten Anpfiff fiel die endgültige Entscheidung, das DFB-Pokalviertelfinale aufgrund der Unbespielbarkeit des Platzes abzusagen. In den Minuten zuvor war die Reichweite des ZDF mit Blick auf den vermeintlich nahenden Start des Spiels zwischen Saarbrücken und Mönchengladbach steil angestiegen. Als dann klar war, dass der Ball doch nicht rollen wird und das ZDF eine alte Marie Brand-Wiederholung startete, sackte diese Reichweite noch deutlich steiler wieder ab. Ein Millionen-Publikum wurde in diesem Moment also frei, kaum ein anderer großer Sender konnte davon aber wirklich nachhaltig profitieren.

Bei den RTL-"Bachelors", "TV Total" bei ProSieben oder auch der Kelly-Dokusoap bei RTLzwei gab es zwar kurze Ausschläge nach oben, nach der nächsten Werbepause war dann aber wieder in etwa das vorherige Quotenniveau erreicht, auch beim ARD-Krimi wurde der allgemeine Abwärtstrend nur kurz abgebremst. Etwas nachhaltiger zulegen konnte Kabel Eins mit dem Film "Percy Jackson - Im Bann des Zyklopen" - doch der Großteil der enttäuschten Fußball-Fans schaltete wohl einfach ab oder auf Streamingdienste um.

Der Vorabend-Verlauf: Biathlon sammelt Publikum ein

Die ARD ist es ja gewohnt, mit "Brisant" und "Wer weiß denn sowas?" am Vorabend im Verlauf viel Publikum einzusammeln. Am Mittwoch lief während dieser Zeit allerdings nun eine Biathlon-Übertragung - die ihre Sache im Verlauf aber nicht viel schlechter machte. Auch hier zeigte die Reichweiten-Kurve in den rund eine Million von All Eyes On Screens ausgewerteten Vodafone-Haushalten sukzessive nach oben.

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite.

Werbe-Ranking: Haribo hat einen Gang hochgeschaltet

Seit Beginn der Woche hat Haribo in Sachen TV-Werbung einen Gang höher geschaltet, am Mittwoch stieß man mit einer Bruttoreichweite von 84,88 XRP in den Vodafone-Haushalten bis auf Platz 5 vor. Auch wenn für den Löwenanteil dieser Reichweite große Privatsender wie RTL (26,9 Prozent), RTLzwei (15,1 Prozent) und Vox (11,3 Prozent) verantwortlich sind, hat Haribo die Spots breiter gestreut und neben dem Ersten auch kleinere Sender wie Syfy, 13th Street, Universal TV, Warner Serie und Warner Comedy oder natürlich auch die Kindersender Disney Channel und Super RTL belegt. Die meisten Spots pro Sender liefen auf Deluxe Music.

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.