Der Primetime-Verlauf: RTL drückend überlegen, ARD und ZDF profitieren nach Schlusspfiff

Der TV-Nutzungsverlauf in den von All Eyes On Screens ausgewerteten rund eine Million Vodafone-Haushalten zeigt für den Dienstagabend nochmal eindrucksvoll die drückende Überlegenheit von RTL dank der Übertragung des Fußball-Länderspiels. Im Lauf der Partie zog die Reichweite dabei noch nach und nach an und erreichte erst mit dem Schlusspfiff ihren Höhepunkt. Dann ging's allerdings auch schlagartig nach unten. Die meisten dürften den Fernseher zu diesem Zeitpunkt abgeschaltet haben, vor allem zwei Sender griffen aber zu diesem Zeitpunkt nochmal etliche Fußball-Fans ab: Zum Einen legten die "Tagesthemen" hier mitten in der Sendung massiv zu, zum Anderen profitierte auch das ZDF. Zu diesem Zeitpunkt lief dort "37°", die meisten dürften aber schon im Vorgriff auf das folgende "Markus Lanz" zu den Mainzern geschaltet haben.

Der Vorabend-Verlauf: Vom Bodensee nach Rosenheim

Der Reichweiten-Verlauf der "Rosenheim-Cops" in den von All Eyes On Screens ausgewerteten Haushalten zeigt in den Minuten nach dem Start der Folge zunächst eine langsam sinkende Tendenz - erst gegen 19:40 Uhr gab es dann einen plötzlichen Schub. Hier konnte man offensichtlich einen Teil jenes Publikums zu sich holen, das zuvor "WAPO Bodensee" im Ersten verfolgt hatte. Den Anfang der "Rosenheim-Cops"-Folge zu verpassen scheint jedenfalls vielen relativ egal zu sein, auch im weiteren Verlauf zieht die Kurve nämlich weiter an.

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite.

Werbe-Ranking: Lenor dank Fußball-Boost ganz vorn

Mit einer Bruttoreichweite von 178,35 XRP erklomm die Procter & Gamble-Marke Lenor am Dienstag den TV-Werbethron knapp vor Lidl und Lindt. Dass man so weit vorne lag, lag unter anderem auch daran, dass man auf das sehr reichweitenstarke Umfeld der Fußball-Übertragung bei RTL gesetzt hatte: Mit Ausnahme der beiden Sponsoring-Partner Check24 und Ergo warb keine andere Marke häufiger zwischen 20 Uhr und Mitternacht bei RTL (insgesamt sieben Spots wurden hier ausgestrahlt). Generell erzielte Lenor am Dienstag über die Hälfte seiner Bruttoreichweite bei RTL.

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.