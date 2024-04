Der Primetime-Verlauf: Kerner schließt die Lücke

"Der Quiz-Champion" hat dem ZDF am Mittwochabend gute Quoten beschert, lag aber aus Sicht der klassischen TV-Quoten knapp hinter dem Film im Ersten (DWDL.de berichtete). Aus den Daten von All Eyes on Screens geht hervor, dass der Abstand zwischen den beiden Sendern um 20:15 Uhr größer war als im weiteren Verlauf der rund eineinhalb Stunden. Vor allem während den ersten 60 Minuten legte das Kerner-Quiz nämlich konstant zu, während der ARD-Film vor allem ganz zu Beginn mit Abschaltern zu kämpfen hatte. "Der Quiz-Champion" profitierte einerseits davon, aber auch von den Werbeunterbrechungen der privaten Konkurrenz. Als Mario Barth bei RTL gegen 20:50 und 21:20 Uhr in die Werbung ging, verzeichnete das ZDF jeweils einen kleinen Aufmerksamkeits-Push.

Als um 21:45 Uhr viele Zuschauerinnen und Zuschauer beim ZDF und dem Ersten frei wurden, profitierten eine Reihe von Privatsendern. Neben der Verlaufskurve von RTL zeigten zu diesem Zeitpunkt auch die Kurven von Kabel Eins und Sat.1 spürbar nach oben.

© All Eyes On Screen

Der Vorabend-Verlauf: "Notruf" ohne Effekt

Das neue "Notruf" hat sich in Sat.1 bislang noch nicht als Straßenfeger erwiesen. Ein Blick auf die Verlaufskurve zeigt, dass das Format am Mittwoch um 18 Uhr überhaupt keinen Einschaltimpuls auslöste und auch in der Folge kaum Publikum einsammeln konnte. Erst gegen Ende kamen ein paar neue Zuschauerinnen und Zuschauer hinzu - das dürfte aber wohl auch an der insgesamt steigenden TV-Nutzung zu dieser Zeit liegen.

© All Eyes On Screen

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite.

© All Eyes On Screen

Werbe-Ranking: Deutsche Bahn fährt auf RTL ab

Nur 51 Spots hat die Deutsche Bahn am Mittwoch in den Werbeblöcken der deutschen TV-Sender geschaltet - und damit trotzdem eine ziemlich hohe Bruttoreichweite in Höhe von fast 60 XRP eingefahren. Das zeigt schon, dass man vor allem auf reichweitenstarke Sender setzte. Und tatsächlich: Mit fast 20 Prozent entfielen die meisten Buchungen auf RTL. Auf Rang zwei im DB-Ranking rangiert Sat.1 mit fast 10 Prozent.

© All Eyes On Screen

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.