Der Primetime-Verlauf: Das ZDF erwacht nochmal

Nachdem "Aktenzeichen XY" in der Primetime viele Zuschauerinnen und Zuschauern im Verlauf der Sendezeit hinzugewinnen konnte, ging es danach steil bergab. Viele Menschen kehrten dem ZDF den Rücken - entweder weil sie woanders schauten oder den Fernseher ganz ausschalteten. Um kurz vor 23:15 Uhr kehrten die Leute dann aber zurück zum Sender - und das in extrem großer Zahl, wie die Verlaufskurve zeigt. Der Grund ist schnell gefunden: Sie alle wollten die ersten Free-TV-Bilder von Bayerns CL-Aus sehen.

© All Eyes On Screen

Der Vorabend-Verlauf

Am Vorabend waren es vor allem die "SOKO" aus Wismar und die "heute"-Nachrichten, die die Menschen zum ZDF lockten. "Hallo Deutschland" verzeichnete zuvor recht wenig Abschalter - sorgte aber eben auch nicht für einen großen Einschaltimpuls. "ZDFbesseresser" performte im Anschluss an die Nachrichten auf einem deutlich geringeren Niveau, hielt das Publikum aber immerhin recht gut bei der Stange.

© All Eyes On Screen

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite.

© All Eyes On Screen

Werbe-Ranking: Milka hält Tempo hoch

Zum dritten Mal in Folge ist Milka die reichweitenstärkste Marke in den Werbeblöcken der deutschen TV-Sender gewesen. 358 Spots sorgten für eine Bruttoreichweite in Höhe von 177 XRP. Lenor kam dahinter auf 119 XRP, benötigte für dieses Ergebnis aber auch nur 148 Spots. Milka-Konkurrent Kinder landete mit 89 XRP auf Platz fünf.

© All Eyes On Screen

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.