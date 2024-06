Vorabend-Verlauf: RTL gibt nach, ZDF legt zu

Das 15-Uhr-Spiel der EM lief bei RTL, ab 18 Uhr rollte der Ball im ZDF. Das heißt auch: Zwischen Ab- und Anpfiff mussten Fußballfans den Sender wechseln, sofern sie keinen Zugang zum alle Matches zeigenden Magenta TV haben. Ergo: Die Reichweite von RTL sank in der 17-Uhr-Stunde Stück für Stück, während das ZDF stark zulegte. Bei RTL profitierte "Gala" zu Beginn noch von der vorigen Fußball-Übertragung.

Und ganz offenbar nutzten einige Fußballfans dann die Halbzeitpause, um doch noch mal kurz zu RTL zu wechseln. "RTL Aktuell" legte nämlich deutlich zu, während das ZDF seine Werbepause großteils mit Reklame bestückte. "heute" lief nur wenige Minuten während der Halbzeitpause.

Primetime-Verlauf: ARD-Krimi hält sein Publikum

"Donna Leon", im Ersten um 20:15 Uhr gestartet, hielt sein Publikum trotz des EM-Primetime-Spiels sehr gut. Wie schon an den Tagen zuvor ließ sich beobachten, dass einige ARD-Krimifans nach dem Ende der 90 Minuten kurz rüber zum Fußball schalteten. Das Primetime-EM-Spiel holte also kurz vor der Pause kurzzeitig die meisten Fans. Aber auch in der zweiten Halbzeitpause steigerte sich die Übertragung Stück für Stück. Auch in dem Durchgang sahen die meisten kurz vor dem Gang in die Kabinen zu.

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter: ZDF auf der 2

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite. Zweite Kraft hinter Ad Alliance wurde am Samstag das ZDFwerbefernsehen, das SOM auf die dritte Position verwies.

Werbe-Ranking: Lenor weiter vorn

Während Lenor in den XRP-Charts weiter führt, hat sich Gilette um einen Platz auf Position drei verschlechtert. VW hat den Silberrang eingenommen. Dann noch ein Blick auf Temu, das einen ersten großen Werbeaufschlag am Mittwoch beim Deutschland-Spiel hatte. Während am Donnerstag dann keine Temu-Spots liefen, war man am Freitag wieder drei Mal im Fußball-Umfeld präsent. Am Samstag wurden indes erneut keine Spots geschaltet.

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.