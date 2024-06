Der Primetime-Verlauf: RTLzwei immer stärker

RTLzwei hat am Freitag den Spielfilm "Olympus Has Fallen - Die Welt in Gefahr" gezeigt - und damit offenbar den Geschmack des Publikums getroffen. Wie die Verlaufskurve aus mehr als einer Million Vodafone-TV-Haushalten zeigt, konnte der Sender nach jeder Werbepause das Publikum nicht nur regelmäßig zurückgewinnen, sondern auch neue Zuschauerinnen und Zuschauer zum Einschalten bewegen. Und das ziemlich konstant bis zum Ende des Streifens um 22:30 Uhr.

Ein Hin und Her gab es unterdessen zwischen dem Ersten und dem ZDF: Als "Die Chefin" im ZDF zu Ende war, verzeichnete Das Erste einen kleinen Zuschauerzuwachs. Als die ARD-Komödie beendet war, wechselten wieder einige zum ZDF. Und als Das Erste mit den "Tagesthemen" durch war, verzeichnete das "heute journal" im ZDF einen deutlichen Anstieg an Zuschauerinnen und Zuschauern.

© All Eyes On Screen

Der Vorabend-Verlauf: "Bettys Diagnose" sackt ab

Neben kleinen Schwankungen zeigte die Verlaufskurve des ZDF am Vorabend eigentlich ziemlich konstant nach oben - bis um ca. 19:20 Uhr. Danach verabschiedeten sich viele Menschen nach dem "heute"-Nachrichten vom Sender - und "Bettys Diagnose" konnte auch nicht mehr wirklich neue Personen zum ZDF lotsen. Das dürfte aber auch damit zusammenhängen, dass aktuell nur Wiederholungen von der Serie zu sehen sind.

© All Eyes On Screen

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

© All Eyes On Screen

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite.

Werbe-Ranking: Lenor im Turbo-Modus

Nachdem Lenor bereits am Donnerstag werbetechnisch sehr stark unterwegs war und die höchste Bruttoreichweite des Jahres eingefahren hatte, hielt sich die P&G-Marke auch am Freitag auf einem sehr hohen Niveau. 240 XRP bedeuteten einmal mehr Platz eins im Ranking - damit war Lenor auch doppelt so stark wie die Marke auf Rang zwei, mit Gillette war das eine weitere aus dem Hause Procter & Gamble. Die P&G-Phalanx wurde nur durch McDonalds auf Platz drei durchbrochen, dahinter standen bis zu Platz 6 nur P&G-Marken.

© All Eyes On Screen

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.