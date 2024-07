Der Primetime-Verlauf: Nicht alle Fans blieben bis zum Elfmeterschießen dran

Auch wenn das EM-Achtelfinale zwischen Portugal und Serbien am Montagabend erst im Elfmeterschießen entschieden wurde - den Reichweiten-Peak gab's schon deutlich vorher. Tatsächlich erreichte die Live-Übertragung im Ersten die meisten Fans schon zum Abpfiff der ersten Halbzeit.

Die anschließenden "Tagesthemen" sorgten zunächst für einen kleinen Quoten-Knick, ehe das Spiel wieder Zuschauerinnen und Zuschauer einsammelte. An den Spitzenwert aus der ersten Hälfte konnte alleridngs nicht mehr ganz angeknüpft werden. Daran änderte auch das Elfmeterschießen nichts. Auffällig beim Blick auf die Konkurrenz: Das ZDF konnte mit dem Krimi-Zweiteiler "Das Mädchen am Strand" zwar am ehesten mithalten, verlor aber den gesamten Abend über kontinuierlich an Reichweite.

Der Vorabend-Verlauf: Frühes Spiel sammelt Fans ein

Anders als das Abendspiel gelang es dem 18-Uhr-Achtelfinale im ZDF bis zum Ende hin zuzulegen. Und so gab's den Reichweiten-Peak bei der Partie zwischen Belgien und Frankreich erst mit dem Abpfiff. Hilfreich war dabei auch ganz sicher die Tatsache, das die Franzosen erst recht spät den Siegtreffer erzielten.

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite. Zu Wochenbeginn gab's dabei ungewöhnlicherweise einen Dreikampf: Neben der Ad Alliance, die das Ranking für gewöhnlich anführt, lagen aber auch ARD Media und das ZDF Werbefernsehen auf Augenhöhe mit den Kölnern - der EM sei Dank. Alle drei Vermarkter erreichten laut All Eyes on Screens einen Daily Reach von jeweils 33 Prozent. Seven.One Media musste sich vor diesem Hintergrund ausnahmsweise nur mit dem vierten Rang begnügen.

Werbe-Ranking: Haribo übernimmt die Spitze

Zum Start in die neue Woche hat Haribo seine Werbe-Offensive gestartet: 286 Mal warb der Gummibären-Hersteller und sicherte sich mit einer Reichweite von 124,24 XRP promt den ersten Rang vor dem Konkurrenten Kinder von Ferrero.

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.