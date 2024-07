Der Primetime-Verlauf: Sat.1-Show steigert sich nach "XY"

90 Minuten lang sendete das ZDF am Mittwoch eine neue Ausgabe von "Aktenzeichen XY ungelöst", die insbesondere in den allerersten Minuten massiv an Reichweite hinzugewann. Der Publikumsstrom hin zum Format mit Rudi Cerne verlangsamte sich dann – nach 21 Uhr blieben die Werte in den Vodafone-Haushalten dann recht stabil. Zum Start des "heute journals" waren viele dann weg, die Nachrichtensendung gab auch in ihrem Verlauf Zuschauerinnen und Zuschauer ab.

Der Vorabend-Verlauf: Gartenprofis haben es schwer

Ab 18:50 Uhr hatte Das Erste eine weitere Episode des Krimis "Watzmann ermittelt" im Angebot. Insbesondere in der Schlussphase gewann das Programm Zuschauerinnen und Zuschauer hinzu. Konkret bewegte sich die Kurve wieder nach 19:20 Uhr klar nach oben, also nach dem Ende der "heute"-Nachrichten im ZDF. Das ZDF gab zu dieser Zeit Reichweite ab. Das "Duell der Gartenprofis" nahm erst nach dem Ende des ARD-Krimis wieder etwas Fahrt auf.

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite. Hinter den großen Vermarktern buhlten ARD Media und das ZDFwerbefernsehen um die dritte Position: Die ARD ging aus dem Rennen als Sieger (16%) hervor und lag einen Prozentpunkt vor dem ZDF.

Werbe-Ranking: Dr. Oetker springt an die Spitze

Dr. Oetker hat am Mittwoch so häufig im deutschen Fernsehen geworben wie seit mehr als einem Monat nicht. Fast 280 Spots liefen in den Werbeinseln, etwa 120 mehr als noch tags zuvor. Somit stieg auch der XRP kräftig. Er lag nun bei etwa 172 Punkten und somit rund 100 Punkte höher als noch am Dienstag.

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.