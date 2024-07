Der Primetime-Verlauf: "Bergretter" legen spürbar zu

Am Donnerstagabend herrschten ab 20:15 Uhr überwiegend klare Verhältnisse. Nur bei RTL zeigte unter den großen Sendern der Reichweiten-Trend schon früh nach unten: Von der Werbepause konnte sich das "RTL EM-Studio", das auch am spielfreien Tag zu sehen war, nicht erholen - und mit der Realityshow "Prominent getrennt" gelang es dem Sender danach dann nicht mehr, neues Publikum zu sich zu locken.

Auffällig auch: Die ZDF-"Bergretter" konnten im Laufe des Abends noch einige Fans einsammeln. Während die Kurve des "Kroatien-Krimis" im Ersten leicht nach unten zeigte, erreichte die ZDF-Serie ihren Peak erst am Ende der Folge. Danach sorgte das "heute-journal" ebenfalls noch für stabile Verhältnisse, während im Ersten viele Menschen nach dem Krimi augenscheinlich das Weite - oder das ZDF - suchten.

© AEOS

Der Vorabend-Verlauf: "Simpsons" sind Abschalter

"Die Simpsons" sind schon länger kein allzu großer Quoten-Erfolg mehr für ProSieben. Am Vorabend sorgen sie zudem kaum noch für Einschaltimpulse - im Gegenteil: Die Daten von All Eyes on Screens zeigen recht eindeutig, dass viele Zuschauerinnen und Zuschauer nach den Nachrichten umschalteten. Erst als "Galileo" begann, zeigte die ProSieben-Kurve wieder nach oben.

© AEOS

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

© AEOS

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite.

Werbe-Ranking: Rewe springt aufs Treppchen

Rewe hat die Zahl seiner Werbespots am Donnerstag deutlich erhöht und war insgesamt 203 Mal in den TV-Werbeblöcken vertreten. Das half auch der Reichweite, die im Vergleich zum Vortag um fast 60 Punkte anzog und nun bei 130,88 XRP lag. Damit lag die Supermarkt-Kette auf dem dritten Platz, hauchdünn hinter Haribo. Konkurrent Edeka folgte auf dem fünften Platz. Reichweitenstärkster Discounter war Aldi auf Rang zehn, gefolgt von Penny auf PLatz zwölf. Ganz vorne im Ranking lag erneut Dr. Oetker.

© AEOS

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.