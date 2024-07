Der Primetime-Verlauf: Fußball-Fans bleiben bis zum Ende dran

Das erste EM-Halbfinale zwischen Frankreich und Spanien war der erwartete Zuschauermagnet, das lässt sich auch an der Verlaufskurve aus den mehr als eine Million Vodafone-TV-Haushalten ablesen. Vor allem in der ersten Halbzeit gewann das ZDF konstant Zuschauerinnen und Zuschauer hinzu. Auch in Halbzeit zwei waren die meisten noch mit dabei und wollten sehen, wie das Spiel ausgeht. Danach schalteten viele zwar schnell ab, man sieht aber auch, welchen Einfluss das Match auf die nachfolgenden Stunden noch hatte.

Der Vorabend-Verlauf: Starke Boulevard-Schiene

Bei RTL war am Vorabend einmal mehr "RTL Aktuell" das Maß der Dinge, aber schon die Boulevard-Schiene davor war beim Publikum sehr gefragt. Sowohl "Explosiv" als auch "Exclusiv" sammelten nach und nach immer mehr Menschen ein und stellten damit einmal mehr unter Beweis, wie wertvoll sie für den Sender sind. Bei ProSieben sorgte "Galileo" um kurz nach 19 Uhr für einen spürbaren Einschaltimpuls.

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite. Im Rahmen des EM-Halbfinals zwischen Frankreich und Spanien waren im ZDF aufgrund des Beginns um 21 Uhr nur einige wenige Sponsoren-Hinweise zu sehen, das reichte trotzdem, um das ZDF Werbefernsehen am Dienstag auf Platz eins des Vermarkter-Rankings zu katapultieren.

Werbe-Ranking: Starke TV-Premiere für Noa

Karwendel ist ein deutscher Nahrungsmittelhersteller, zu dem unter anderem auch Exquisa gehört. Unter dem Markennamen Noa verkauft man inzwischen aber auch pflanzliche Produkte - und genau dafür macht man seit dieser Woche erstmals Werbung. Am Montag erfolgte TV-Werbepremiere mit 54 Spots, am Dienstag waren es 61. Geworben wurde für die diversen Noa-Brotaufstriche. Am Dienstag lag die Bruttoreichweite bei 53,25 XRP und daran kann man schon ablesen, dass Karwendel auf besonders große Sender setzt. Und tatsächlich: An den ersten beiden Tagen liefen nur Spots auf vergleichsweise reichweitenstarken Sendern. Alleine auf RTL und Vox entfielen fast 40 Prozent aller Spots, aber auch ProSieben, Sat.1, RTLzwei und Das Erste wurden gebucht.

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.