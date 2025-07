am 15.07.2025 - 08:40 Uhr

Mit neuen Ausgaben von "Undercover Boss" hält sich RTL nun schon seit einiger Zeit zurück, auch für diesen Sommer hat man vorerst nur zwei neue Folgen angekündigt. Die erste davon lief aber nun richtig gut: 1,62 Millionen Menschen schalteten am Montagabend ein und sahen, wie der Chef von Domino's Pizza undercover ging. Das war die höchste Reichweite, die "Undercover Boss" seit Januar 2022 einfahren konnte. Auch beim jungen Publikum zwischen 14 und 49 Jahren sah es angesichts von 11,9 Prozent sehr gut aus.

Den Primetime-Sieg in der klassischen Zielgruppe hat RTL damit jedoch verfehlt - der ging an Das Erste. Dort lief im Rahmen der "Sommerkino"-Reihe der Streifen "Wunderschön" - und der erzielte aus Sendersicht wunderschöne Quoten. 3,18 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ist jedenfalls das bislang beste Ergebnis für die Reihe. Schon insgesamt wurden damit sehr gute 14,8 Prozent Marktanteil eingefahren, beim jungen Publikum waren es sogar 15,8 Prozent.

Dass Das Erste am Ende mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 11,3 Prozent erfolgreichster Sender bei den 14- bis 49-Jährigen war, ist aber nicht alleine auf die erfolgreiche Primetime zurückzuführen. Bereits die mehrstündige Übertragung der Tour de France am Nachmittag holte sehr gute 15,0 Prozent. "Gefragt - gejagt" war danach noch zu 12,1 Prozent gut und die "Tagesschau" war mit 24,3 Prozent ohnehin sehr dominant.

Der insgesamt stärkste Sender am Montag in der Primetime war jedoch das ZDF: Mit dem Krimi "Die Toten vom Bodensee - Der Nachtalb" versammelte man 4,76 Millionen Menschen vor den TV-Geräten, das entsprach 21,8 Prozent Marktanteil. Das "heute journal" kam im Anschluss auf 3,73 Millionen sowie 18,1 Prozent. Beim jungen Publikum blieb der Krimi angesichts von 5,3 Prozent zunächst sehr blass, ehe das Nachrichtenmagazin auf 8,3 Prozent kletterte.

