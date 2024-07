Der Primetime-Verlauf: Schwimmen sehr populär

Mit den Olympischen Sommerspielen hat Das Erste am Montagabend den TV-Markt dominiert. Dabei war nicht zuletzt das Schwimmen populär: In der ersten ersten halben Stunde nach der "Tagesschau" zog die Reichweite zunächst kontinuierlich an, ehe es wieder ziemlich deutlich nach unten ging, als die Schwimm-Wettbewerbe erst mal vorbei waren.

Tatsächlich kostete die anschließende Hockey-Übertragung einige Zuschauerinnen und Zuschauer, ehe sich die Reichweiten des Ersten stabilisierten. Bis zum Beginn der "Tagesthemen" konnte der Sender die Olympia-Fans - mit vereinzelten Ausschlägen nach oben und unten - gut bei der Stange halten.

Der Vorabend-Verlauf: "Tagesschau" sorgt für stärksten Impuls

Stabile Reichweiten gab es zudem schon am Vorabend. Bis etwa 18 Uhr gewann Das Erste kontinuierlich neue Zuschauerinnen und Zuschauer, ehe mit der Übertragung vom Turnen zunächst einige Fans abschalteten. Nach 19 Uhr zeigte sich dann abermals ein Knick, ehe die Reichweite aber wieder anzog. Für einen kräftigen Einschaltimpuls sorgte aber noch einmal die "Tagesschau" um 20 Uhr.

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite. Die hohen Reichweiten der Olympia-Übertragungen beflügelten ARD Media: MIt 26 Prozent lag der Vermarkter am Montag gleichauf mit Seven.One Media, die Ad Alliance war zudem mit einem Daily Reach von 32 Prozent nicht allzu weit entfernt.

Werbe-Ranking: Sparkassen-Sponsoring mit hoher Reichweite

Stärkste Marke abseits des IOC war am Montag Haribo: Mit einer Reichweite von 94,77 XRP lag Haribo allerdings nur hauchdünn vor der Sparkasse, die als Sponsor der Olympia-Übertragung gerade mal 22 Spots schaltete. Zum Vergleich: Haribo warb mit 243 Spots, Enpal kam mit einer ähnlich hohen Reichweite auf den vierten Rang, schaltete aber sogar 473 Spots im deutschen Fernsehen.

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.