Der Vorabend-Verlauf: Nachrichten sorgen für Einschaltimpulse

Die Dominanz der Olympischen Spiele lässt sich auch anhand der Reichweiten-Kurven von All Eyes on Screens ablesen. Allerdings blitzte zwischendurch immer wieder auch mal die Stärke der Konkurrenz auf: Während das ZDF dank Olympia durchweg hohe Reichweiten erzielte, sammelte RTL insbesondere gegen 18:45 Uhr mit seinen Nachrichten viele Zuschauerinnen und Zuschauer ein.

Danach schalteten zwar viele wieder ab - und doch gelang es auch den beiden Soaps "Alles was zählt" und "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" sehr respektabel, das Publikum vor dem Fernseher zu halten. Ab 20:00 Uhr wiederum drehte Das Erste auf: Dort sammelte die "Tagesschau" wie üblich viele Zuschauerinnen und Zuschauer ein. Den Peak gab's erst mit dem Ende der Sendung.

© AEOS

Der Primetime-Verlauf: ARD-Serien mit stabilen Reichweiten

Nach der "Tagesschau" kamen dem Ersten schlagartig viele Zuschauerinnen und Zuschauer abhanden, allerdings sorgten sowohl "Die Kanzlei" als auch "In aller Frundschaft" anschließend für stabile Reichweiten. Auch der RTL-Dokusoap "Buying Blind" gelang es danach recht gut, das Publikum zu halten - wenn auch auf einem deutlich niedrigeren Niveau. Die Olympia-Übertragungen im ZDF erreichten indes in der Primetime zwei Peaks: Einmal gegen 21:20 Uhr sowie noch einmal gut eine Stunde später. Nach 23 Uhr schalteten dann aber auch viele Sport-Fans nach einem langen Olympia-Tag allmählich ab.

© AEOS

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

© AEOS

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite. Dank Olympia lag das ZDF Werbefernsehen am Dienstag gleichauf mit Seven.One Media auf dem zweiten Platz - starke 25 Prozent sind deutlich mehr als gewöhnlich.

Werbe-Ranking: Sparkassen-Sponsoring sehr effizient

Das Olympia-Sponsoring der Sparkasse schlägt sich weiterhin in hohen Reichweiten nieder. Mit einem XRP von 96,49 brachte es die Sparkasse auf einen beachtlichen ersten Platz - hinter den Spots des IOC. Gerade mal 17 Spots benötigte die Sparkasse für diesen Erfolg. Zum Vergleich Enpal kam knapp dahinter mit 96,22 XRP auf Rang drei, schaltete jedoch fast 500 Spots.

© AEOS

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.