Der Primetime-Verlauf: Spannendes Elfmeterschießen

Die deutsche Fußball-Frauen-Nationalmannschaft hat sich am Samstag für die nächste Runde des olympischen Turniers qualifiziert - musste dazu aber bis ins Elfmeterschießen. Dieses begann am Abend um kurz vor 21:45 Uhr - und bescherte dem übertragenden ZDF die besten Reichweiten des ganzen Abends in den entsprechenden Vodafone-Haushalten. So ist auch zu erklären, dass Sascha Grammel bei RTL im Laufe der rund eineinhalbstündigen Ausstrahlung von "Ich find's lustig" Publikum verlor. Nach dem ersten Werbeblock wurden die Werte von davor nämlich nicht mehr erreicht.

© All Eyes on Screens

Der Vorabend-Verlauf: Quiz gibt nach

Das Erste hat am Samstag nach 19 Uhr zunächst deutlich Zuschauerinnen und Zuschauer verloren. In den ersten Minuten einer "Gefragt - gejagt"-Wiederholung ging die Reichweite also deutlich zurück. Erst nach 19:15 Uhr schaffte es die von Alexander Bommes moderierte Sendung, wieder Stück für Stück Zuschauerinnen und Zuschauer zu gewinnen.

© All Eyes on Screens

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter: Starke Öffentlich-Rechtliche

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite. Der Daily Reach von ARD Media und ZDF Werbefernsehen fiel am Samstag recht gut aus. Die ARD kam auf zwölf Prozent, das ZDF Werbefernsehen kam (wegen Olympia) sogar auf 26 Prozent. Somit sicherte man sich den zweiten Platz und ließ Seven.One Media zwei Punkte hinter sich. Ganz vorn wie immer: AdAlliance mit am Samstag 29 Prozent. WBD, das bei Eurosport ebenfalls eine große Olympia-Schiene hatte, gab mit 17 Prozent eine sehr gute Figur ab.

© All Eyes on Screens

Werbe-Ranking: Sky steigt auf

Neben Olympia belegten - wie schon am Freitag - auch am Samstag die Sparkasse und Google Plätze der Top drei. Indes machte Sky aus XRP-Sicht einen deutlichen Sprung nach oben. Der Pay-Anbieter setzte dabei aber auf knapp 900 Ausstrahlungen, viele davon auf eigenen Pay-Sendern. Somit ließen sich rund 76 Punkte generieren.

© All Eyes on Screens

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.