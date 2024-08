Der Primetime-Verlauf: Olympia-Höhepunkt kurz vor 22 Uhr

Um kurz vor 22 Uhr hat in Paris das 100-Meter-Sprintfinale der Herren stattgefunden - es war eines der Highlights des Abends. Das ließen sich auch viele deutsche Fans vor den TV-Geräten nicht entgehen: Das Erste verzeichnete zum Rennen den Höhepunkt der von All Eyes on Screens ermittelten Verlaufskurve, danach schalteten reihenweise Sportfans ab. Schon die Halbfinals ab kurz nach 20:15 Uhr waren sehr gefragt, die Hockey-Übertragung im Anschluss gab etwas nach, aber Das Erste sammelte in der Folge dennoch kontinuierlich Publikum ein.

Der Vorabend-Verlauf: Olympia-Konkurrenz

Auch am Vorabend waren die Olympia-Übertragungen für die anderen Sender nicht zu schlagen, aber auch dort feierte man Erfolge. Bei RTL etwa sorgten "Exclusiv - Weekend" und "RTL Aktuell" für merkbare Einschaltimpulse, im ZDF waren es die "heute"-Nachrichten. Und in der Sat.1-Führungsetage kann man sich einmal mehr bei Julia Leischik bedanken, die ein ziemlich großes Publikum zum Sender lotste.

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite. Die starken Olympia-Übertragungen färbten auch am Sonntag auf ARD Media ab, das mit 29 Prozent der gemessenen Haushalte nur knapp hinter den Vermarktern der beiden großen Privat-Sendergruppen landete.

Werbe-Ranking: Google ist Best of the rest

Olympia ganz vorne und dahinter die klassischen Marken, so sah das Werbe-Ranking am Sonntag aus. Google platzierte sich mit einem XRP-Wert in Höhe von 89 XRP auf Rang drei, dabei warb man angesichts von 514 Spots durchaus umfassend in den Werbeblöcken der TV-Sender. Nur Sky schaltete in den Top 15 noch mehr Spots - hier waren es sogar 949. Der Pay-TV-Sender kam damit auf 80 XRP und Platz fünf. Der große Unterschied: Während Sky allen voran auf den eigenen Sendern warb und so nur wenig Wertschöpfung generierte, musste Google für seine Spots bares Geld auf den Tisch legen.

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.