Der Primetime-Verlauf: Olympia-Knick gegen 22 Uhr

Auch an diesem Freitag hat die Übertragung der Olympischen Spiele bis 22 Uhr die höchsten Reichweiten geholt. Das Erste setzte zur Primetime auf einen neuen Film aus der Reihe "Toni, männlich, Hebamme", der sein Publikum ziemlich gut hielt. Nach unten ging die Kurve im Ersten erst nach 21:45 Uhr, als die "Tagesthemen" über aktuelles Weltgeschehen informierten. Offenbar wechselten manche rüber zu RTL, die dort laufende Wiederholung von "40 Jahre RTL" verbuchte vor 22 Uhr nochmal steigende Reichweiten in den entsprechenden Vodafone-Haushalten.

© All Eyes on Screens

Der Vorabend-Verlauf: Starke 18-Uhr-Stunde für RTL

Auch am Freitag verbuchte RTL in der 18-Uhr-Stunde grundsätzlich Reichweitenzuwächse. Insbesondere in den ersten Minuten der Stunde fielen diese aber deutlich verhaltener aus als gewöhnlich. Wirklich deutlich zulegen konnte der Sender dann nach 18.30 Uhr während "Exclusiv" – und natürlich wirkte auch diesmal wieder "RTL Aktuell" wie ein Magnet. Ähnliches war eine Stunde später in Sat.1 zu beobachten. Dort gewann "Die Landarztpraxis" insbesondere auf den letzten Metern hinzu, vermutlich auch, weil einige schon auf die nahenden "Sat.1 Nachrichten" warteten.

© All Eyes on Screens

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite. Platz zwei ging dann das ZDF Werbefernsehen: Dank Olympia überholte es Seven.One Media und musste sich nur Ad Alliance geschlagen geben.

© All Eyes on Screens

Werbe-Ranking: Penny setzt auf Kabel Eins

Während die Sparkasse erneut den stärksten XRP verbucht, dringt wieder ein Lebensmitteleinzelhändler in die Bestenliste vor: Am Freitag war Discounter Penny unter den Top10 zu finden. Rund 65 Punkte sammelte Penny kurz vor dem Wochenende, dafür wurden 120 Spots geschaltet. Penny hatte seine Spots über zahlreiche und auch größere Privatsender verteilt. Die meisten liefen dabei bei Kabel Eins, aber auch in Sat.1 oder bei Vox liefen einige.

© All Eyes on Screens

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.